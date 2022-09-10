В ледовой арене «Трактор» в Челябинске пройдет международный вечер бокса

В ледовой арене «Трактор» в Челябинске пройдет международный вечер бокса Фото: RCC-Extreme

Ледовую арену «Трактор» в Челябинске готовят для проведения международного вечера бокса, организатором которого является RCC Boxing Promotions. По данным промоутеров шоу, здесь для праздника, который состоится 11 сентября, будут установлены свыше 500 квадратных метров экранов, а также 600 световых и лазерных приборов и 50 кВт концертного звука.

«Город стал технологичным центром цивилизации. В шоу используются несколько ключевых визуальных образов Челябинска — люди, спорт и наука», — заявил режиссер шоу RCC Федор Муратов.

Организаторы добавили, что проект создают более ста человек, в том числе и уникальные специалисты в области создания игровой графики. По данным креативного продюсера шоу RCC Глеба Бурганова, вдохновением для создания цифровых декораций стал фильм «Дюна», а сама графика сформирована при помощи современных технологий: от VR-очков и нейросетей до реалистичной 3D-графики и симуляций.

Ярким событием турнира фанаты считают схватку между обладателем титула BC Silver Зауром Абдуллаевым и экс-чемпионом мира IBO мексиканцем Хованни Страффоном. Всего в рамках шоу ожидается восемь поединков, в том числе и с участием местных боксеров — Ивана Чиркова и Вильдана Минасова. Мероприятие организовано «Русской медной компанией».

Арену готовят для яркого спортивного шоу Фото: RCC-Extreme