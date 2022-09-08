Главным спортивным событием 11 сентября в честь 286-летия Челябинска станет бой российского боксера Заура Абдуллаева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После трехлетнего перерыва большой бокс вернулся в Челябинск. В рамках празднования Дня города арена «Трактор» 11 сентября станет местом притяжения спортивных фанатов, на которой соберутся звезды мирового бокса. Организатором боев выступает российская боксерская лига RCC Boxing Promotions (основана Русской медной компанией).

«Главным событием станет бой топового легковеса Заура Абдуллаева. Его соперником станет мексиканец Джованни Страффон, который в мае 2021 года финишировал британского чемпиона и забрал титул IBO World, вписав свое имя в историю», — сообщают организаторы турнира.

На YouTube вышел презентационный ролик, в котором Страффон и Абдуллаев рассказывают о предстоящей схватке. Мексиканец Страффон заявил, что научился драться на мексиканских улицах, а не в спортзале. И главная мечта мексиканского бойца — вернуть себе титул чемпиона. Абдуллаев в свою очередь заявил, что он быстрее и техничнее соперника.

Организаторы турнира рассказали URA.RU, что последний раз боксерские поединки такого уровня проходили в Челябинске в 2019 году до пандемии коронавируса. Звезда мирового бокса, уроженец Копейска Сергей Ковалев (Krusher) три года назад провел бой в Челябинске против британца Энтони Ярда за титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе. Поединок с британцем закончился досрочно: в 11-м раунде Ярд уже не смог встать и Krusher защитил свой титул.

«Лига RCC Boxing Promotions готовит не только поединки с лучшими спортсменами планеты. 11 сентября в Челябинске зрители увидят грандиозное шоу. Все спроектировано в стиле фантастической планеты-пустыни „Дюна“. Задействованы несколько сотен световых экранов и сотни лазерных установок», — сообщили URA.RU промоутеры шоу.

Бой на арене «Трактор» также проведет российский боксер Эльнур Самедов. Ему соперником стал боксер из Испании Мусса Голам, которого в мире спорта называют непобежденным. На ринг также выйдут два боксера, имеющих челябинские корни: Иван Чирков и Вильдан Минасов. Имена соперников объявят в ближайшее время.