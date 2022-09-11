Мужчина убивший свердловчанку топором, терроризировал ее семью семь лет

Мужчина, убивший экс-супругу в Ивделе, терроризировал ее с дочерью на протяжении семи лет

12 сентября 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

Дочь, чью маму убил бывший супруг, рассказала, что он терроризировал их на протяжении семи лет (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Свердловчанин, убивший топором свою бывшую супругу, терроризировал ее с дочкой на протяжении семи лет. Об этом рассказала дочь погибшей в социальных сетях. «Мама развелась с ним, потому что он терроризировал нас на протяжении семи лет. Последние месяцы до развода были ужасными, мы жили в страхе», — пояснила 16-летняя девочка. По словам жителей Ивделя, убийца был инвалидом. Он платил за бывшую супругу кредиты. Также, по информации местных жителей, женщина часто изменяла ему, после чего и бросила. «Он платил за нее кредиты. Чтобы вернуть ее, после измены, он купил ей машину. А она его в итоге бросила. Он остался без всего. Значит машину, которую он купил ей после ее измены, она оставила себе», — пишет жительница. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями к дочери погибшей. Она ответила, что будет готова провести беседу утром 12 сентября. «Да, хорошо. Только давай об этом поговорим утром. Я приняла снотворное, мне нужно выспаться, завтра тяжелый день», — ответила дочь. Инцидент произошел 9 сентября в Ивделе (Свердловская область). Мужчина убил бывшую супругу ударом топора. После этого, он покончил с жизнью. У погибшей осталась 16-летняя дочь. В СУ СК России по Свердловской области от комментариев воздержались. Похороны женщины состоятся 13 сентября на кладбище в микрорайоне Ивдель-1 в 14:00 по местному времени.

Свердловчанин, убивший топором свою бывшую супругу, терроризировал ее с дочкой на протяжении семи лет. Об этом рассказала дочь погибшей в социальных сетях. «Мама развелась с ним, потому что он терроризировал нас на протяжении семи лет. Последние месяцы до развода были ужасными, мы жили в страхе», — пояснила 16-летняя девочка. По словам жителей Ивделя, убийца был инвалидом. Он платил за бывшую супругу кредиты. Также, по информации местных жителей, женщина часто изменяла ему, после чего и бросила. «Он платил за нее кредиты. Чтобы вернуть ее, после измены, он купил ей машину. А она его в итоге бросила. Он остался без всего. Значит машину, которую он купил ей после ее измены, она оставила себе», — пишет жительница. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями к дочери погибшей. Она ответила, что будет готова провести беседу утром 12 сентября. «Да, хорошо. Только давай об этом поговорим утром. Я приняла снотворное, мне нужно выспаться, завтра тяжелый день», — ответила дочь. Инцидент произошел 9 сентября в Ивделе (Свердловская область). Мужчина убил бывшую супругу ударом топора. После этого, он покончил с жизнью. У погибшей осталась 16-летняя дочь. В СУ СК России по Свердловской области от комментариев воздержались. Похороны женщины состоятся 13 сентября на кладбище в микрорайоне Ивдель-1 в 14:00 по местному времени.