В Свердловской области мужчина убил женщину топором

В Ивделе мужчина убил топором бывшую супругу

11 сентября 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

Мужчина 9 сентября убил топором бывшую супругу Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ивделе (Свердловская область) 9 сентября мужчина убил свою бывшую супругу топором. После убийства он покончил с собой, об этом корреспонденту URA.RU сообщил местный житель. «Мужчина убил бывшую жену, ударив ее топором. После этого он покончил с собой», — рассказал собеседник. По словам жителя, мужчина хотел разбить автомобиль топором. Узнав о намерении, бывшая супруга решила остановить его. Но в ходе потасовки экс-супруг попал топором по женщине. После этого, мужчина покончил с жизнью. У погибшей осталась 16-летняя дочь. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. Ранее URA.RU писало о 16-летней девочке, которая стала случайной жертвой. На нее напал неизвестный мужчина, изрезавший лицо девочке большим кухонным ножом. После этого, потерпевшая впала в кому.

В Ивделе (Свердловская область) 9 сентября мужчина убил свою бывшую супругу топором. После убийства он покончил с собой, об этом корреспонденту URA.RU сообщил местный житель. «Мужчина убил бывшую жену, ударив ее топором. После этого он покончил с собой», — рассказал собеседник. По словам жителя, мужчина хотел разбить автомобиль топором. Узнав о намерении, бывшая супруга решила остановить его. Но в ходе потасовки экс-супруг попал топором по женщине. После этого, мужчина покончил с жизнью. У погибшей осталась 16-летняя дочь. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. Ранее URA.RU писало о 16-летней девочке, которая стала случайной жертвой. На нее напал неизвестный мужчина, изрезавший лицо девочке большим кухонным ножом. После этого, потерпевшая впала в кому.