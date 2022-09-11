11 сентября 2022

В Свердловской области мужчина убил женщину топором

В Ивделе мужчина убил топором бывшую супругу
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 5. ХМАО, топор, оружие, дрова
Мужчина 9 сентября убил топором бывшую супругу Фото:

В Ивделе (Свердловская область) 9 сентября мужчина убил свою бывшую супругу топором. После убийства он покончил с собой, об этом корреспонденту URA.RU сообщил местный житель.

«Мужчина убил бывшую жену, ударив ее топором. После этого он покончил с собой», — рассказал собеседник.

По словам жителя, мужчина хотел разбить автомобиль топором. Узнав о намерении, бывшая супруга решила остановить его. Но в ходе потасовки экс-супруг попал топором по женщине. После этого, мужчина покончил с жизнью. У погибшей осталась 16-летняя дочь.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.

Ранее URA.RU писало о 16-летней девочке, которая стала случайной жертвой. На нее напал неизвестный мужчина, изрезавший лицо девочке большим кухонным ножом. После этого, потерпевшая впала в кому.

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В Ивделе (Свердловская область) 9 сентября мужчина убил свою бывшую супругу топором. После убийства он покончил с собой, об этом корреспонденту URA.RU сообщил местный житель. «Мужчина убил бывшую жену, ударив ее топором. После этого он покончил с собой», — рассказал собеседник. По словам жителя, мужчина хотел разбить автомобиль топором. Узнав о намерении, бывшая супруга решила остановить его. Но в ходе потасовки экс-супруг попал топором по женщине. После этого, мужчина покончил с жизнью. У погибшей осталась 16-летняя дочь. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. Ранее URA.RU писало о 16-летней девочке, которая стала случайной жертвой. На нее напал неизвестный мужчина, изрезавший лицо девочке большим кухонным ножом. После этого, потерпевшая впала в кому.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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