В Свердловской области мужчина убил женщину топором

В Ивделе (Свердловская область) 9 сентября мужчина убил свою бывшую супругу топором. После убийства он покончил с собой, об этом корреспонденту URA.RU сообщил местный житель.
«Мужчина убил бывшую жену, ударив ее топором. После этого он покончил с собой», — рассказал собеседник.
По словам жителя, мужчина хотел разбить автомобиль топором. Узнав о намерении, бывшая супруга решила остановить его. Но в ходе потасовки экс-супруг попал топором по женщине. После этого, мужчина покончил с жизнью. У погибшей осталась 16-летняя дочь.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.
Ранее URA.RU писало о 16-летней девочке, которая стала случайной жертвой. На нее напал неизвестный мужчина, изрезавший лицо девочке большим кухонным ножом. После этого, потерпевшая впала в кому.
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