11 сентября 2022

В свердловском городе шестые сутки ищут мужчину. Фото

В Туринске волонтеры ищут мужчину, потерявшегося в районе Спичфабрики
© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
44-летний мужчина ушел в сторону детского сада и потерялся, волонтеры ищут его шестые сутки (архивное фото) Фото:

В Туринске (Свердловская область) шестые сутки ищут пропавшего без вести Калинина Романа. Об этом сообщает добровольное волонтерское движение «Туринский Поисковой» в соцсети «ВКонтакте».

«Роман Калинин ушел из дома 6 сентября в семь утра. Последний раз его видели в районе Спичфабрики», — говорится в сообщении.

Роману 44 года. 6 сентября он пошел в сторону детского сада «Огонек». Был одет в черную ветровку с капюшоном и светлые штаны. Волонтеры организовали поиски мужчины. Если вы видели пропавшего или знаете его местонахождение, то сообщите информацию по телефону +7 (900) 213-22-47.

Ранее URA.RU писало, что волонтеры привлекли водителей на поиски пропавшего 61-летнего пенсионера. Мужчина потерялся 4 сентября в поселке Восточный (Свердловская область). По мнению спасателей, мужчина мог быть на трассах Екатеринбург — Серов, Восточный — Верхотурье и Восточный — Сосьва — Серов.

Романа ищут уже шестые сутки
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В Туринске (Свердловская область) шестые сутки ищут пропавшего без вести Калинина Романа. Об этом сообщает добровольное волонтерское движение «Туринский Поисковой» в соцсети «ВКонтакте». «Роман Калинин ушел из дома 6 сентября в семь утра. Последний раз его видели в районе Спичфабрики», — говорится в сообщении. Роману 44 года. 6 сентября он пошел в сторону детского сада «Огонек». Был одет в черную ветровку с капюшоном и светлые штаны. Волонтеры организовали поиски мужчины. Если вы видели пропавшего или знаете его местонахождение, то сообщите информацию по телефону +7 (900) 213-22-47. Ранее URA.RU писало, что волонтеры привлекли водителей на поиски пропавшего 61-летнего пенсионера. Мужчина потерялся 4 сентября в поселке Восточный (Свердловская область). По мнению спасателей, мужчина мог быть на трассах Екатеринбург — Серов, Восточный — Верхотурье и Восточный — Сосьва — Серов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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