В свердловском городе шестые сутки ищут мужчину. Фото

В Туринске волонтеры ищут мужчину, потерявшегося в районе Спичфабрики

12 сентября 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

44-летний мужчина ушел в сторону детского сада и потерялся, волонтеры ищут его шестые сутки (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Туринске (Свердловская область) шестые сутки ищут пропавшего без вести Калинина Романа. Об этом сообщает добровольное волонтерское движение «Туринский Поисковой» в соцсети «ВКонтакте». «Роман Калинин ушел из дома 6 сентября в семь утра. Последний раз его видели в районе Спичфабрики», — говорится в сообщении. Роману 44 года. 6 сентября он пошел в сторону детского сада «Огонек». Был одет в черную ветровку с капюшоном и светлые штаны. Волонтеры организовали поиски мужчины. Если вы видели пропавшего или знаете его местонахождение, то сообщите информацию по телефону +7 (900) 213-22-47. Ранее URA.RU писало, что волонтеры привлекли водителей на поиски пропавшего 61-летнего пенсионера. Мужчина потерялся 4 сентября в поселке Восточный (Свердловская область). По мнению спасателей, мужчина мог быть на трассах Екатеринбург — Серов, Восточный — Верхотурье и Восточный — Сосьва — Серов. Романа ищут уже шестые сутки Фото: д. в. д. Туринский Поисковой, vk.com

В Туринске (Свердловская область) шестые сутки ищут пропавшего без вести Калинина Романа. Об этом сообщает добровольное волонтерское движение «Туринский Поисковой» в соцсети «ВКонтакте». «Роман Калинин ушел из дома 6 сентября в семь утра. Последний раз его видели в районе Спичфабрики», — говорится в сообщении. Роману 44 года. 6 сентября он пошел в сторону детского сада «Огонек». Был одет в черную ветровку с капюшоном и светлые штаны. Волонтеры организовали поиски мужчины. Если вы видели пропавшего или знаете его местонахождение, то сообщите информацию по телефону +7 (900) 213-22-47. Ранее URA.RU писало, что волонтеры привлекли водителей на поиски пропавшего 61-летнего пенсионера. Мужчина потерялся 4 сентября в поселке Восточный (Свердловская область). По мнению спасателей, мужчина мог быть на трассах Екатеринбург — Серов, Восточный — Верхотурье и Восточный — Сосьва — Серов.