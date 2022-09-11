В пермском городе сразу после выборов отключили горячую воду

После выборов в большей части Лысьвы отключили горячую воду

12 сентября 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

Горячее водоснабжение в городе отключено до 14 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU В Лысьве (Пермский край) с понедельника 12 сентября отключают горячую воду в большей части города и ближайших поселках. Об этом сообщается в официальной группе Лысьвенского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Отключение произошло на следующий день после завершения выборов в местную гордуму, которые прошли с 9 по 11 сентября. «C 12 по 14 сентября отключено горячее водоснабжение в Комсомольском поселке, Ленинском районе и центральной части города в связи с перекладкой сетей в районе набережной», — сообщается в группе. Отопление обещают включить уже 15 числа. Выборы в некоторые муниципалитеты Пермского края проходили с 9 по 11 сентября. Всего жители региона должны были выбрать 104 депутата в Лысьве, Губахе, Пермском районе и Кудымкаре. Также в выходные проходили довыборы в Березниках, Добрянке, Кизеле, Косе, Красновишерске, Краснокамске, Чернушке и Чусовом. На второй день избирательной компании пермский избирком заявил, что самая низкая явка на выборах зафиксирована в Лысьве.

В Лысьве (Пермский край) с понедельника 12 сентября отключают горячую воду в большей части города и ближайших поселках. Об этом сообщается в официальной группе Лысьвенского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Отключение произошло на следующий день после завершения выборов в местную гордуму, которые прошли с 9 по 11 сентября. «C 12 по 14 сентября отключено горячее водоснабжение в Комсомольском поселке, Ленинском районе и центральной части города в связи с перекладкой сетей в районе набережной», — сообщается в группе. Отопление обещают включить уже 15 числа. Выборы в некоторые муниципалитеты Пермского края проходили с 9 по 11 сентября. Всего жители региона должны были выбрать 104 депутата в Лысьве, Губахе, Пермском районе и Кудымкаре. Также в выходные проходили довыборы в Березниках, Добрянке, Кизеле, Косе, Красновишерске, Краснокамске, Чернушке и Чусовом. На второй день избирательной компании пермский избирком заявил, что самая низкая явка на выборах зафиксирована в Лысьве.