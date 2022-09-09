В Перми назвали города с самыми пассивными жителями на выборах

Стали известны города с самой низкой явкой на выборах в Пермском крае

Избирательные участки 10 и 11 сентября будут работать с 08:00 до 20:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В изберкоме Прикамья подвели итоги первого дня голосования. Идет второй день (10 сентября) избирательной компании.

«На выборах Думы Лысьвенского городского округа. Явка — 3,85%. На выборах Думы Пермского муниципального округа — 5,95%. Наиболее низкая явка среди территорий, проводящих дополнительные выборы в Березниках — 4,07%», — указано в telegram-канале «Изберком Пермского края».

Для сравнения, на выборах в Кудымкарском муниципальном округе явка составляет 11,13%. Это самый высокий показатель в регионе. На довыборах по явке лидирует Краснокамский городской округ с показателем 8,82%. Согласно последним данным, средняя явка избирателей по Пермскому краю составляет 6,58% или 15 979 человек. Все комиссии работают в штатном режиме.

В течение трех дней (9—11 сентября) в Пермском крае должны выбирать 104 депутата. Основные кампании проходят в Лысьве, Губахе, Кудымкаре и Пермском районе. Довыборы — в Березниках, Добрянке, Кизеле, Косе, Красновишерске, Краснокамске, Чернушке и Чусовом.