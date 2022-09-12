Свердловчане нашли труп ребенка в выгребной яме

Жители Красноярки нашли труп ребенка в выгребной яме

Мальчика нашли в заросшей яме отправившиеся на поиски жители Красноярки (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Около одного из домов в поселке Красноярка (Свердловская область) в выгребной яме нашли тело шестилетнего ребенка, который пропал, катаясь на велосипеде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«11 сентября поступила информация об исчезновении несовершеннолетнего ребенка, который катался на велосипеде возле дома в поселке Красноярка. Ребенок обнаружен мертвым в заросшей, затопленной водой выгребной яме на территории домовладения семьи», — сообщили в прокуратуре.

Тело ребенка обнаружили в тот же день после пропажи. Яма, в которой он утонул, была около полутора метров глубиной. По данным прокуратуры, за несколько лет до происшествия семья ребенка значилась как неблагополучная, однако ее сняли с учета в 2020 году. Силовики начали проверку инцидента и выясняют, что повлекло за собой гибель ребенка. Семья будет наказана за ошибки в воспитании.

Ранее в Свердловской области объявляли поиски другого ребенка, пропавшего в Нижнем Новгороде. Он потерялся в конце весны.