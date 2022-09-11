В Сургуте застройщик отказался отдавать жителю купленную квартиру

В Сургуте застройщик ЖК «Кедровый» отказался отдавать жителю купленную квартиру

12 сентября 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Продавец в одностороннем порядке отказался от сделки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте застройщик жилого комплекса «Кедровый» отказался отдавать покупателю квартиру после того, как мужчина подписал договор купли-продажи и оформил на нее кредит. Об этом URA.RU сообщил житель Сургута Андрей Захаров. «Я покупал квартиру в компании „ИТЦ ‚РегионТехЭксперт‘, которая торгует от застройщика жилого комплекса ‚Кедровый‘. Для покупки квартиры оформил ипотеку. Подписал с продавцом договор на покупку квартиры и отправил документы в МФЦ для переоформления собственности. Но через несколько дней мне пришел ответ, в котором сообщалось, что оформления не получилось, так как продавец в одностороннем порядке отказался от сделки. Причину отказа в компании ‚ИТЦ ‚РегионТехЭксперт‘ мне так и не объяснили. Сообщили, что это решение застройщика. Набрал руководителю фирмы застройщика, который сказал, что подписывать договор со мной не будет, не объяснив причин“, — рассказывает Захаров. Мужчина готов был отказаться от сделки, если копания-продавец вернет ему первый взнос, а также деньги, потраченные на страховку при оформлении ипотеки и пени за расторжение ипотечного займа. Но на такие условия продавец не согласился. «Мне юрист фирмы «ИТЦ «РегионТехЭксперт» сказал, что в любом случае я не получу эту квартиру. А в отделе продаж сообщили, что вернут мне только первоначальный взнос, а все остальные затраты, связанные с расторжением сделки — это мои проблемы. Я считаю, отказ компании связан с удорожанием квартир на пол миллиона. Сейчас я планирую обращаться в прокуратуру», — добавил Захаров. Журналист URA.RU пытался связаться с компанией-продавцом, но на телефонный звонок никто не ответил. В «ИТЦ «РегионТехЭксперт» направлен официальный запрос. В компании застройщика попросили направить в их адрес запрос, что и было сделано. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО чиновники идут в суд, чтобы не давать квартиру бездомному. Администрация поселения Барсово судиться с прокуратурой из-за бездомного. Мэрия не хочет ставить гражданина в очередь на улучшение жилищных условий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте застройщик жилого комплекса «Кедровый» отказался отдавать покупателю квартиру после того, как мужчина подписал договор купли-продажи и оформил на нее кредит. Об этом URA.RU сообщил житель Сургута Андрей Захаров. «Я покупал квартиру в компании „ИТЦ ‚РегионТехЭксперт‘, которая торгует от застройщика жилого комплекса ‚Кедровый‘. Для покупки квартиры оформил ипотеку. Подписал с продавцом договор на покупку квартиры и отправил документы в МФЦ для переоформления собственности. Но через несколько дней мне пришел ответ, в котором сообщалось, что оформления не получилось, так как продавец в одностороннем порядке отказался от сделки. Причину отказа в компании ‚ИТЦ ‚РегионТехЭксперт‘ мне так и не объяснили. Сообщили, что это решение застройщика. Набрал руководителю фирмы застройщика, который сказал, что подписывать договор со мной не будет, не объяснив причин“, — рассказывает Захаров. Мужчина готов был отказаться от сделки, если копания-продавец вернет ему первый взнос, а также деньги, потраченные на страховку при оформлении ипотеки и пени за расторжение ипотечного займа. Но на такие условия продавец не согласился. «Мне юрист фирмы «ИТЦ «РегионТехЭксперт» сказал, что в любом случае я не получу эту квартиру. А в отделе продаж сообщили, что вернут мне только первоначальный взнос, а все остальные затраты, связанные с расторжением сделки — это мои проблемы. Я считаю, отказ компании связан с удорожанием квартир на пол миллиона. Сейчас я планирую обращаться в прокуратуру», — добавил Захаров. Журналист URA.RU пытался связаться с компанией-продавцом, но на телефонный звонок никто не ответил. В «ИТЦ «РегионТехЭксперт» направлен официальный запрос. В компании застройщика попросили направить в их адрес запрос, что и было сделано. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО чиновники идут в суд, чтобы не давать квартиру бездомному. Администрация поселения Барсово судиться с прокуратурой из-за бездомного. Мэрия не хочет ставить гражданина в очередь на улучшение жилищных условий.