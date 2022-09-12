12 сентября 2022

После выборов от мэра из ХМАО ушел политтехнолог

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-чай у главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут, трубецкой андрей
От главы Сургутского района Андрея Трубецкого ушел политтехнолог Александр Рахманов Фото:

Политтехнолог Александр Рахманов, работавший заместителем начальника управления информационной политики и общественных связей администрации Сургутского района ХМАО, уволился сразу после окончания выборов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии.

«Трудоустройство Рахманова в администрацию Сургутского района в начале июня как раз было связано с выборной кампанией в муниципалитете. Он курировал отдел по работе с общественными объединениями и политическими партиями. И сразу после окончания выборов написал заявление на увольнение. В Сургутском районе „Единая Россия“ показала 100-процентный результат, все выбранные главы и депутаты представляют партию власти», — сообщил инсайдер.

Сам Рахманов в разговоре с URA.RU подтвердил факт ухода из районной администрации. «Проект в администрации Сургутского района закончен», — сказал политтехнолог. О дальнейших карьерных перспективах он не сообщил.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завершились выборы в 10 муниципалитетах. Там избирались главы городских и сельских поселений, а также депутаты местных дум.

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Политтехнолог Александр Рахманов, работавший заместителем начальника управления информационной политики и общественных связей администрации Сургутского района ХМАО, уволился сразу после окончания выборов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Трудоустройство Рахманова в администрацию Сургутского района в начале июня как раз было связано с выборной кампанией в муниципалитете. Он курировал отдел по работе с общественными объединениями и политическими партиями. И сразу после окончания выборов написал заявление на увольнение. В Сургутском районе „Единая Россия“ показала 100-процентный результат, все выбранные главы и депутаты представляют партию власти», — сообщил инсайдер. Сам Рахманов в разговоре с URA.RU подтвердил факт ухода из районной администрации. «Проект в администрации Сургутского района закончен», — сказал политтехнолог. О дальнейших карьерных перспективах он не сообщил. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завершились выборы в 10 муниципалитетах. Там избирались главы городских и сельских поселений, а также депутаты местных дум.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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