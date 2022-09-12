После выборов от мэра из ХМАО ушел политтехнолог

13 сентября 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

От главы Сургутского района Андрея Трубецкого ушел политтехнолог Александр Рахманов Фото: Алексей Андронов © URA.RU Политтехнолог Александр Рахманов, работавший заместителем начальника управления информационной политики и общественных связей администрации Сургутского района ХМАО, уволился сразу после окончания выборов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Трудоустройство Рахманова в администрацию Сургутского района в начале июня как раз было связано с выборной кампанией в муниципалитете. Он курировал отдел по работе с общественными объединениями и политическими партиями. И сразу после окончания выборов написал заявление на увольнение. В Сургутском районе „Единая Россия“ показала 100-процентный результат, все выбранные главы и депутаты представляют партию власти», — сообщил инсайдер. Сам Рахманов в разговоре с URA.RU подтвердил факт ухода из районной администрации. «Проект в администрации Сургутского района закончен», — сказал политтехнолог. О дальнейших карьерных перспективах он не сообщил. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завершились выборы в 10 муниципалитетах. Там избирались главы городских и сельских поселений, а также депутаты местных дум.

Политтехнолог Александр Рахманов, работавший заместителем начальника управления информационной политики и общественных связей администрации Сургутского района ХМАО, уволился сразу после окончания выборов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Трудоустройство Рахманова в администрацию Сургутского района в начале июня как раз было связано с выборной кампанией в муниципалитете. Он курировал отдел по работе с общественными объединениями и политическими партиями. И сразу после окончания выборов написал заявление на увольнение. В Сургутском районе „Единая Россия“ показала 100-процентный результат, все выбранные главы и депутаты представляют партию власти», — сообщил инсайдер. Сам Рахманов в разговоре с URA.RU подтвердил факт ухода из районной администрации. «Проект в администрации Сургутского района закончен», — сказал политтехнолог. О дальнейших карьерных перспективах он не сообщил. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завершились выборы в 10 муниципалитетах. Там избирались главы городских и сельских поселений, а также депутаты местных дум.