13 сентября 2022

Популярные туристические зоны в Челябинской области связали одним маршрутом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., автомагистраль, автобус, знак конец автомагистрали
Между «Таганаем» и Ильменским заповедником пустили автобус Фото:

Ильменский заповедник и нацпарк «Таганай» в Челябинской области, пользующиеся популярностью у туристов, связали одним автобусным маршрутом. Согласно порталу «Городские маршруты», добраться из точка «А» в точку «Б» туристы смогут почти за два часа.

«Маршрут №388 от национального парка „Таганай“ до Ильменского заповедник. Первый рейс отправляется в 06:50, последний — в 18:50. Интервал движения по расписанию. Стоимость проезда от 10 до 130 рублей», — говорится на портале.

В пресс-службе «Таганая» сообщили, что путь пройдет через поселки Хребет и Сыростан, а также горнолыжный центр «Солнечная долина». Промежуточные остановки в Златоусте: железнодорожный вокзал, универмаг «Златоуст». В Сыростане: улицы Октябрьская и Ленина, в Миассе: рынок «Народный», автовокзал.

Оба туристических направления вошли в число тех, за отдых на которых россияне смогут получить кешбэк. «Таганай» также вошел в восьмерку мест, где можно полюбоваться пейзажами осени.

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Ильменский заповедник и нацпарк «Таганай» в Челябинской области, пользующиеся популярностью у туристов, связали одним автобусным маршрутом. Согласно порталу «Городские маршруты», добраться из точка «А» в точку «Б» туристы смогут почти за два часа. «Маршрут №388 от национального парка „Таганай“ до Ильменского заповедник. Первый рейс отправляется в 06:50, последний — в 18:50. Интервал движения по расписанию. Стоимость проезда от 10 до 130 рублей», — говорится на портале. В пресс-службе «Таганая» сообщили, что путь пройдет через поселки Хребет и Сыростан, а также горнолыжный центр «Солнечная долина». Промежуточные остановки в Златоусте: железнодорожный вокзал, универмаг «Златоуст». В Сыростане: улицы Октябрьская и Ленина, в Миассе: рынок «Народный», автовокзал. Оба туристических направления вошли в число тех, за отдых на которых россияне смогут получить кешбэк. «Таганай» также вошел в восьмерку мест, где можно полюбоваться пейзажами осени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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