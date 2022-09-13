Популярные туристические зоны в Челябинской области связали одним маршрутом

Между «Таганаем» и Ильменским заповедником пустили автобус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ильменский заповедник и нацпарк «Таганай» в Челябинской области, пользующиеся популярностью у туристов, связали одним автобусным маршрутом. Согласно порталу «Городские маршруты», добраться из точка «А» в точку «Б» туристы смогут почти за два часа.

«Маршрут №388 от национального парка „Таганай“ до Ильменского заповедник. Первый рейс отправляется в 06:50, последний — в 18:50. Интервал движения по расписанию. Стоимость проезда от 10 до 130 рублей», — говорится на портале.

В пресс-службе «Таганая» сообщили, что путь пройдет через поселки Хребет и Сыростан, а также горнолыжный центр «Солнечная долина». Промежуточные остановки в Златоусте: железнодорожный вокзал, универмаг «Златоуст». В Сыростане: улицы Октябрьская и Ленина, в Миассе: рынок «Народный», автовокзал.

Оба туристических направления вошли в число тех, за отдых на которых россияне смогут получить кешбэк. «Таганай» также вошел в восьмерку мест, где можно полюбоваться пейзажами осени.