На Украине погибли лейтенант и сержант из Пермского края

В ходе спецоперации на Украине погибли двое военнослужащих из Пермского края

14 сентября 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

На Украине погибли двое военнослужащих из Пермского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе проведения спецоперации на Украине погибли двое военнослужащих из Пермского края. Об этом сообщается в официальной группе администрации Кудымкарского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «В ходе проведения спецоперации на территории Украины при исполнении обязанностей военной службы погиб наш земляк старший лейтенант гвардии Серебров Игнатий Владимирович, 26.09.1997 года рождения. Уроженец деревни Ключи, Кудымкарского района», — говорится в группе муниципалитета. Также сообщается о гибели на территории Украины уроженца Кудымкарского района, сержанта Федора Меркушева, 1996 года рождения. Власти выражают соболезнования родным и близким погибших. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.

В ходе проведения спецоперации на Украине погибли двое военнослужащих из Пермского края. Об этом сообщается в официальной группе администрации Кудымкарского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «В ходе проведения спецоперации на территории Украины при исполнении обязанностей военной службы погиб наш земляк старший лейтенант гвардии Серебров Игнатий Владимирович, 26.09.1997 года рождения. Уроженец деревни Ключи, Кудымкарского района», — говорится в группе муниципалитета. Также сообщается о гибели на территории Украины уроженца Кудымкарского района, сержанта Федора Меркушева, 1996 года рождения. Власти выражают соболезнования родным и близким погибших. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.