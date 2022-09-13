13 сентября 2022

В Челябинской области вдвое выросли долги по зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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С августа 2021 года задолженность по зарплате в регионе увеличилась в два раза Фото:

В Челябинской области в два раза увеличилась задолженность по заработной плате. Челябинскстат сравнил данные августа 2022 года с таким же месяцем 2021 года.

«На 1 августа 2022 года суммарная задолженность по заработной плате составила 28 млн 277 тысяч рублей. По сравнению с 1 августа 2021 года увеличилась на 28 млн 277 тыс. рублей, то есть на 100,0%», — сообщил Челябинскстат на сайте.

При этом в июле задолженность была выше на 734 тысячи рублей, но успела снизиться. Долги были зафиксированы в апреле и с тех пор незначительно колебались от месяца к месяцу. Численность работников, которым просрочили выплаты, все это время оставалась неизменной — 258 человек.

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В Челябинской области в два раза увеличилась задолженность по заработной плате. Челябинскстат сравнил данные августа 2022 года с таким же месяцем 2021 года. «На 1 августа 2022 года суммарная задолженность по заработной плате составила 28 млн 277 тысяч рублей. По сравнению с 1 августа 2021 года увеличилась на 28 млн 277 тыс. рублей, то есть на 100,0%», — сообщил Челябинскстат на сайте. При этом в июле задолженность была выше на 734 тысячи рублей, но успела снизиться. Долги были зафиксированы в апреле и с тех пор незначительно колебались от месяца к месяцу. Численность работников, которым просрочили выплаты, все это время оставалась неизменной — 258 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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