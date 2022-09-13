В Челябинской области вдвое выросли долги по зарплате

14 сентября 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

С августа 2021 года задолженность по зарплате в регионе увеличилась в два раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в два раза увеличилась задолженность по заработной плате. Челябинскстат сравнил данные августа 2022 года с таким же месяцем 2021 года. «На 1 августа 2022 года суммарная задолженность по заработной плате составила 28 млн 277 тысяч рублей. По сравнению с 1 августа 2021 года увеличилась на 28 млн 277 тыс. рублей, то есть на 100,0%», — сообщил Челябинскстат на сайте. При этом в июле задолженность была выше на 734 тысячи рублей, но успела снизиться. Долги были зафиксированы в апреле и с тех пор незначительно колебались от месяца к месяцу. Численность работников, которым просрочили выплаты, все это время оставалась неизменной — 258 человек.

В Челябинской области в два раза увеличилась задолженность по заработной плате. Челябинскстат сравнил данные августа 2022 года с таким же месяцем 2021 года. «На 1 августа 2022 года суммарная задолженность по заработной плате составила 28 млн 277 тысяч рублей. По сравнению с 1 августа 2021 года увеличилась на 28 млн 277 тыс. рублей, то есть на 100,0%», — сообщил Челябинскстат на сайте. При этом в июле задолженность была выше на 734 тысячи рублей, но успела снизиться. Долги были зафиксированы в апреле и с тех пор незначительно колебались от месяца к месяцу. Численность работников, которым просрочили выплаты, все это время оставалась неизменной — 258 человек.