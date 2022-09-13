На месте работают экстренные службы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Мира в районе дома 97 произошла авария. Как сообщают местные telegram-каналы, травмирован один из водителей.

«Серьезно пострадал водитель одной из машин, по словам очевидцев — жив», — сообщается в посте в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Сначала пять минут лежал не шевелясь, а потом резко встал, и отказывался идти ложиться в скорую», — прокомментировал пост в telegram-канале «ЧП Нижневартовск|Происшествия» пользователь с ником «Могилка».

На месте работают экстренные службы. В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали прокомментировать происшествие позднее.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске (ХМАО) произошло ДТП с участием пешехода. Нетрезвый мужчина переходил дорогу на красный свет.