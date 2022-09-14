14 сентября 2022

Ольга Бузова поменяла Челябинск на Волгоград

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Ольга Бузова на премьере фильма Ёлки 8. Тюмень, бузова ольга
Ольга Бузова в Челябинск не приедет Фото:

Причиной отмены концерта певицы Ольги Бузовой в Челябинске, намеченное на 17 сентября, стало ее выступление в другом городе. Артистка собирается в этот день на презентацию «Лэтуаль» в торговом центре «Акварель» в Волгограде.

«Мои хорошие, снова лечу к вам! Уже в эту субботу 17 сентября я буду ждать вас в Волгограде в магазине „Лэтуаль“ в ТРЦ „Акварель“», — написала Бузова на своей странице в соцсетях.

Именно в этот день планировалось ее выступление в Челябинске. Шоу «Принимай меня» должно было состояться в ДС «Юность». Объявление о продаже билетов снято с сайта городских зрелищных касс. Причины отмены концерта организаторы озвучивать не стали. Ранее концерты Бузовой в Челябинске отменяли дважды из-за пандемии короновируса.

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Причиной отмены концерта певицы Ольги Бузовой в Челябинске, намеченное на 17 сентября, стало ее выступление в другом городе. Артистка собирается в этот день на презентацию «Лэтуаль» в торговом центре «Акварель» в Волгограде. «Мои хорошие, снова лечу к вам! Уже в эту субботу 17 сентября я буду ждать вас в Волгограде в магазине „Лэтуаль“ в ТРЦ „Акварель“», — написала Бузова на своей странице в соцсетях. Именно в этот день планировалось ее выступление в Челябинске. Шоу «Принимай меня» должно было состояться в ДС «Юность». Объявление о продаже билетов снято с сайта городских зрелищных касс. Причины отмены концерта организаторы озвучивать не стали. Ранее концерты Бузовой в Челябинске отменяли дважды из-за пандемии короновируса.
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