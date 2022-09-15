Челябинская область создаст условия для торговли с Казахстаном

Алексей Текслер заявил, что регион примет участие в развитии проекта «Север-Юг» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область создаст необходимые условия для торговли с Казахстаном. Как 16 сентября сообщил губернатор региона Алексей Текслер во время встречи с журналистами, в условиях ограничения работы морских путей из-за западных санкций необходимо модернизировать наземные пограничные переходы.

«Мы проводили отдельное совещение по модернизации пограничных переходов с Казахстаном, у нас их шесть. Надо создавать условия для развития международной торговли. Мы видим перспективы для развития проекта „Север-Юг“, это торговое направление со странами Средней Азии и странами Персидского залива. Нам важно и направление на Китай», — сообщил Текслр прессе.

Глава региона отметил, что в условиях ограничения работы морских портов, наземное торговое сообщение очень важно. Правительство региона, по словам Текслера, сделает все для развития таких проектов.

В рамках встречи Текслер также затронул проблему кибератак, которые обрушиваются на российские медиа со стороны Запада. Глава региона отметил, что сейчас основной задачей стоит поддержка региональных СМИ.

Встреча с журналистами проходит в Аргаяшском районе в рамках XXIII Фестиваля средств массовой информации «Южный Урал». Фестиваль продлится с 16 по 17 сентября. В нем примут участие редакторы и корреспонденты области, Башкортостана, Свердловской, Курганской, Пензенской, Липецкой, Тюменской областей, Алтайского, Краснодарского краев, а также Казахстана.