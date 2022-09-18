ФНС требует 226 млн рублей с челябинской «дочки» Роскосмоса

Процесс добровольного банкротства Миасского машиностроительного завода продолжается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Налоговая служба требует 226,3 млн рублей от входящего в структуру Роскосмоса Миасского машиностроительного завода (ММЗ, Челябинская область). Это следует из базы данных судебных дел.

«УФНС России по Челябинской области обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере взыскании 226 млн 383 тысяч 625 рублей. Руководствуясь статьями 127, 184, 185, 223 АПК России, принять заявление кредитора. Назначить на 7 ноября 2022 года заседание по проверке обоснованности требования», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

На предприятии накопившуюся почти двухмиллиардную задолженность объяснили URA.RU недостаточным объемом заказов для покрытия накладных расходов, а также значительными процентами по кредитам в течение долгого времени. Заявление о банкротстве компания подала самостоятельно, и по решению областного арбитража на предприятии ввели внешнее наблюдение. После этого заявления о включении в реестр кредиторов от сотрудничавших с ММЗ организациями продолжают поступать. Только требования поставщика газа — ООО «Новатэк-Челябинск» — разом прибавили к объему долгов полмиллиарда рублей.

Машиностроительный завод входит в структуру «Роскосмоса» и работает с Государственным ракетным центром им. Макеева. Последний является головным разработчиком баллистических ракет морского базирования и аэрокосмической техники гражданского назначения.