ВСУ ударили по администрации Херсона и генпрокуратуре Луганска: главное об СВО за 16 сентября

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, военная помощь украине
ВСУ атаковали территории, освобожденные РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали военно-гражданскую администрацию Херсонской области и ударили по Генпрокуратуре Луганска. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 сентября.

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ВСУ атаковали военно-гражданскую администрацию Херсонской области и ударили по Генпрокуратуре Луганска. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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