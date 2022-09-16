ВСУ ударили по администрации Херсона и генпрокуратуре Луганска: главное об СВО за 16 сентября

ВСУ атаковали территории, освобожденные РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ атаковали военно-гражданскую администрацию Херсонской области и ударили по Генпрокуратуре Луганска. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 сентября.
- Украинская армия ударила по администрации Херсонской области, ВСУ выпустили пять HIMARS по кабинету главы, рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Глава минтруда и соцполитики Алла Бахратнова оказалась ранена, сообщила URA.RU замглавы ВГА региона Екатерина Губарева;
- ВСУ ударили по зданию Генпрокуратуры Луганска, в результате взрыва погиб генпрокурор Сергей Горенко. ВСУ также обстреляли Ясиновский коксохимический завод в ДНР;
- В Бердянске (Запорожье) убили заместителя мэра по ЖКХ Олега Бойко и его супругу Людмилу. В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв;
- ВСУ ударили по городу Валуйки в Белгородской области, там повреждена подстанция и нарушено электроснабжение. В результате погиб один мирный житель;
- США отправят Украине до 600 миллионов долларов военной помощи. Об этом распорядился президент США Джо Байден, сообщили в Белом доме.
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