Гладков: Украина нанесла удар по городу Валуйки в Белгородской области 16 сентября 2022 в 05:36 Размер текста - 17 + В результате атаки ВСУ на белгородский город погиб мирный житель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Валуйки, один мирный житель погиб. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала, однако есть разрушения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор региона рассказал, что по предварительной информации, один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим. Вместе с тем, по его словам, в результате происшествия произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех машин. Туда уже выехал начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, отметил глава региона. Ранее Гладков сообщал, что село Шелаево Валуйского городского округа Белгородской области обстреляно со стороны Украины. По его словам, были ранены два мирных жителя. В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Валуйки, один мирный житель погиб. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала, однако есть разрушения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор региона рассказал, что по предварительной информации, один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим. Вместе с тем, по его словам, в результате происшествия произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех машин. Туда уже выехал начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, отметил глава региона. Ранее Гладков сообщал, что село Шелаево Валуйского городского округа Белгородской области обстреляно со стороны Украины. По его словам, были ранены два мирных жителя. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям