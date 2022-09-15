Байден распорядился выделить Украине до 600 млн долларов военной помощи 16 сентября 2022 в 04:43 Размер текста - 17 + Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 600 млн долларов Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Америки Джо Байден пообещал отправить Украине очередной пакет военной помощи. Об этом рассказали представители Белого дома 14 сентября. «Полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о выделении до 600 миллионов долларов […] на помощь Украине», — говорится в меморандуме. Об этом рассказали РИА «Новости». Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что запасы вооружения в странах альянса снизились из-за постоянных поставок Украине. Посол России в США Анатолий Антонов также отмечал, что Америка превратила Украину в американский полигон. Президент Америки Джо Байден пообещал отправить Украине очередной пакет военной помощи. Об этом рассказали представители Белого дома 14 сентября. «Полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о выделении до 600 миллионов долларов […] на помощь Украине», — говорится в меморандуме. Об этом рассказали РИА «Новости». Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что запасы вооружения в странах альянса снизились из-за постоянных поставок Украине. Посол России в США Анатолий Антонов также отмечал, что Америка превратила Украину в американский полигон. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям