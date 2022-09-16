В Екатеринбурге в квартире нашли труп пенсионерки

Сотрудники СК проводят проверку по данному инциденту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге 16 сентября в Пионерском районе обнаружили труп женщины в собственной квартире. Об этом сообщили жильцы дома на Учителей, 9.

«Днем 16 сентября в Пионерском районе обнаружили труп женщины. Все произошло на Учителей, 9. Жильцы дома рассказали, что стали ощущать ужасный запах. Когда экстренные службы вскрыли дверь квартиры, нашли тело, которое долгое время находилось внутри», — пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев. По их словам, квартира женщины была сильно захламлена.

В СК по Свердловской области сообщили URA.RU, что по данному инциденту в настоящий момент проводится проверка. Силовики осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.

При этом, в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, что установили личность погибшей. «Полицейские установили личность умершей — это 71-летняя женщина. Обнаружена соседями по квартире по месту своего жительства. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — цитирует Валерия Горелых Е1.RU.

Ранее агентство писало, что около одного из домов в поселке Красноярка (Свердловская область) в выгребной яме нашли тело шестилетнего ребенка. 11 сентября мальчик пропал, катаясь на велосипеде.