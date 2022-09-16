Участникам забега в Магнитогорске не хватило медалей

Участие в забеге было бесплатным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники забега «Европа-Азия» в Магнитогорске (Челябинская область) пожаловались, что им не хватило медалей и шариков. Из-за этого расстроились дети, пробежавшие дистанцию на соревнованиях.

«Детям на дистанции 200 метров не досталось шариков на финише! Дистанцию 5 км оценили медалями, а 10 км просто сказали, что закончились медали», — написал один из участников забега в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Другие бегуны пишут, что некоторым достались медали без ленты. Всего медали получили первые 200 финишировавших на дистанции 5 км. Однако многие участники отметили, что участие в забеге и стартовый пакет были бесплатными, тогда как в других городах это стоит 1,5 тыс. рублей. «Мы очень рады слышать ваше мнение, но может не все так плохо?! Огромное количество участников остались довольно», — ответили организаторы забега возмущенному магнитогорцу.

Магнитогорский легкоатлетический забег «Европа -Азия» состоялся 17 сентября. В нем приняли участие более 1,5 тыс. бегунов.