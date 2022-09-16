Главный претендент на пост омбудсмена Перми высказался о митингах

Экс-депутат госдумы Игорь Сапко сравнил митинги в Перми с «осенним обострением»

Конструктивный диалог лучше митингов, считает Игорь Сапко Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший глава Перми и экс-депутат ГД от Пермского края Игорь Сапко прокомментировал предстоящий в Перми митинг противников транспортной реформы. В посте под названием «Осеннее обострение» в соцсети «ВКонтакте» он отметил, что половина пришедших на митинг людей не понимает, о чем шла речь. Сапко считается основным претендентом на пост омбудсмена Прикамья.

«Осень — это не только пора сбора урожая и возможность насладиться последними теплыми деньками, но и для некоторых время политического обострения. Несколько слов про общественное мероприятие, намеченное на 18 сентября. Вечная проблема любого митинга, заключается в том, что половина пришедших уходит так и не поняв, что за проблема обсуждалась», — отметил Сапко.

Он подчеркнул, что тематика предстоящего митинга сводится к планируемому повышению тарифа на проезд в 2023 году. Но, отметил экс-депута, никто не протестует против новых автобусов, бесплатного проезда младших школьников и т. д. Да и самого решения о роста платы проезда еще нет, гордума не принимала такого решена. Все остальное — спекуляции.

Сапко подчеркнул, что «митинги — это язык невыслушанных». Нужно выстроить полноценный диалог с жителями, а также создать постоянно действующую депутатскую рабочую группу по транспорту с участием экспертов. Расчеты нового тарифа должны быть публичными. «Митинг ради митинга и дешевых политических дивидендов или желание диалога?», — резюмировал Сапко. И пригласил обсуждать вопрос на площадке Общественной палаты, где 26 сентября запланирован доклад о ходе транспортной реформы.

Митинг противников транспортной реформы пройдет в воскресенье. Ранее его долго не согласовывали власти.