Адвокат осужденного экс-генерала Трифонова просит Генпрокуратуру проверить позицию обвинения

18 сентября 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Игорь Трифонов отправлен в колонию на 9,5 лет за получение крупной взятки на службе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ольга Кезик, адвокат осужденного за взятку экс-начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить возможные незаконные действия гособвинителя по делу ее подзащитного. Гособвинитель предложил освободить посредников, участвующих при передаче взятки, за активное сотрудничество со следствием. Но, по мнению адвоката, это — является незаконным и противоречащим позиции Генпрокуратуры. «Адвокат Трифонова, в обращении к генпрокурору Игорю Краснову указывает, что освобождение посредников Жданова и Кубы от наказания было незаконным. В их действиях не было обязательного для этого основания — добровольного сообщения о преступлении», — пишет « Коммерсант» . По мнению адвоката, выстраивание цепочки при передаче взятки, основанное только на показаниях, встречается в коррупционных делах в Свердловской области довольно часто. Это объясняется тем, что следствие не в силах найти денежного следа в деле. И поэтому вина доказывается лишь показаниями, которые свидетели дают в обмен на избежание уголовной ответственности, считает Ольга Кезик. «Указанные противоречия устранены в суде не были. Показания Жданова прокурором опровергнуты не были, а судом не были оценены. Судом достоверно не установлено, от кого именно органам следствия стало известно о предполагаемой передаче взятки Трифонову и кто в силу закона таки может быть освобожден от уголовной ответственности», — приводит «Коммерсант» слова адвоката. Обращаясь к прокурору Игорю Краснову, Ольга Кезик просит назначить служебную проверку действий прокурору, который поддерживает обвинение по уголовному делу Трифонова, а также их законности и обоснованности. И внести апелляционное представление на постановления и приговор, если они были вынесены в связи с незаконностью. Игорь Трифонов, будучи главой полиции Екатеринбурга, попал в коррупционный скандал. Следствие доказало, что силовик взял 7,5 миллиона рублей за отказ возбудить уголовное дело. За это Трифонова отправили в колонию на 9,5 лет, а также лишили генеральских погон и всех полученных во время службы наград. Адвокат осужденного Ольга Кезик отметила, что Трифонов отрицает свою вину и заявляет, что его оговорили. После вынесения приговора Игорь Трифонов получил письма от дочери и жены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ольга Кезик, адвокат осужденного за взятку экс-начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить возможные незаконные действия гособвинителя по делу ее подзащитного. Гособвинитель предложил освободить посредников, участвующих при передаче взятки, за активное сотрудничество со следствием. Но, по мнению адвоката, это — является незаконным и противоречащим позиции Генпрокуратуры. «Адвокат Трифонова, в обращении к генпрокурору Игорю Краснову указывает, что освобождение посредников Жданова и Кубы от наказания было незаконным. В их действиях не было обязательного для этого основания — добровольного сообщения о преступлении», — пишет «Коммерсант». По мнению адвоката, выстраивание цепочки при передаче взятки, основанное только на показаниях, встречается в коррупционных делах в Свердловской области довольно часто. Это объясняется тем, что следствие не в силах найти денежного следа в деле. И поэтому вина доказывается лишь показаниями, которые свидетели дают в обмен на избежание уголовной ответственности, считает Ольга Кезик. «Указанные противоречия устранены в суде не были. Показания Жданова прокурором опровергнуты не были, а судом не были оценены. Судом достоверно не установлено, от кого именно органам следствия стало известно о предполагаемой передаче взятки Трифонову и кто в силу закона таки может быть освобожден от уголовной ответственности», — приводит «Коммерсант» слова адвоката. Обращаясь к прокурору Игорю Краснову, Ольга Кезик просит назначить служебную проверку действий прокурору, который поддерживает обвинение по уголовному делу Трифонова, а также их законности и обоснованности. И внести апелляционное представление на постановления и приговор, если они были вынесены в связи с незаконностью. Игорь Трифонов, будучи главой полиции Екатеринбурга, попал в коррупционный скандал. Следствие доказало, что силовик взял 7,5 миллиона рублей за отказ возбудить уголовное дело. За это Трифонова отправили в колонию на 9,5 лет, а также лишили генеральских погон и всех полученных во время службы наград. Адвокат осужденного Ольга Кезик отметила, что Трифонов отрицает свою вину и заявляет, что его оговорили. После вынесения приговора Игорь Трифонов получил письма от дочери и жены.