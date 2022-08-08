Игорь Трифонов получил письма после вынесения приговора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жена и дочь экс-начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова передали ему письма с призывами не опускать руки и добиваться справедливости. Тексты писем есть в распоряжении URA.RU.

«Как мне тебя не хватает, папуль. Ты так много советов мне давал: как быть, что делать. Очень мне не хватает твоего видения. <…> И как ты там сказал, что все стрелочки на тебе сошлись, так вот на эти стрелочки мне плевать! Я знаю, какой ты, пап! Я хочу, чтобы ты эти стрелочки развернул и отправил всем обратно!» — написала дочь Трифонова.

Она подчеркнула, что верит в его освобождение и следит за каждой новостью об отце. Также дочь написала, что гордится Трифоновым и будет на его стороне в любой ситуации.

Жена экс-генерала также передала ему записку через адвоката. «Я тебе всегда говорила и говорю, что я самая счастливая женщина на всем белом свете!» — написала женщина. Она сравнила жизнь с платьями, которые дарил ей Трифонов, и призвала его не терять надежду на оправдательный приговор.

Игорь Трифонов, будучи главой полиции Екатеринбурга, попал в коррупционный скандал. Следствие доказало, что силовик взял 7,5 миллиона рублей за отказ возбудить уголовное дело. За это Трифонова отправили в колонию на 9,5 лет, а также лишили генеральских погон и всех полученных во время службы наград. Адвокат осужденного Ольга Кезик отметила, что Трифонов отрицает свою вину и заявляет, что его оговорили.

Фото: URA.RU