Свердловские следователи устроят проверку из-за смерти мальчика, сорвавшегося со скалы

Следователи проводят проверку после смерти мальчика, который сорвался со скалы в Верхней Туре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловские следователи проведут проверку после смерти 11-летнего ребенка, сорвавшегося со скалы в Верхней Туре (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

«В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета будут выяснены обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему. Принимаются меры к опросу родственников мальчика и очевидцев инцидента, назначена судебная медицинская экспертиза, истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мальчик получил тяжелейшую травму головы в мае, сорвавшись со скалы во время прогулки с друзьями. Врачи боролись за жизнь ребенка все лето, однако на прошлой неделе мальчик скончался.

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