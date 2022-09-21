21 сентября 2022

Челябинские разработчики создали оружие, способное уничтожить вооружение НАТО

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракета
Система управления МБР «Сармат» позволяет ракете наводиться на цель даже при попадании в нее ракеты Фото:

Гендиректор и генеральный конструктор ГРЦ Макеева в Миассе (Челябинская область) Владимир Дегтярь заявил о создании оружия, которое обесценит все военные наработки стран НАТО. В своем интервью академик РАН отметил, что подобного вооружения не существует во всем мире.

«Система управления МБР „Сармат“ позволяет ракете наводиться на цель даже при попадании в нее ракеты противоракетной обороны. Оружия с такими возможностями больше в мире не существует», — цитирует слова Дегтяря РИА Новости.

Конструктор отметил, что «Сармат» сможет обесценить все наработки стран НАТО. При его создании применяются самые новейшие и прорывные технологии.

ГРК Макеева ранее заключил контракт с Министерством обороны РФ на поставку новейших ракет «Сармат». Подписание контракта произошло на форуме «Армия -2022», который проходил в Москве с 15 по 21 августа.

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Гендиректор и генеральный конструктор ГРЦ Макеева в Миассе (Челябинская область) Владимир Дегтярь заявил о создании оружия, которое обесценит все военные наработки стран НАТО. В своем интервью академик РАН отметил, что подобного вооружения не существует во всем мире. «Система управления МБР „Сармат“ позволяет ракете наводиться на цель даже при попадании в нее ракеты противоракетной обороны. Оружия с такими возможностями больше в мире не существует», — цитирует слова Дегтяря РИА Новости. Конструктор отметил, что «Сармат» сможет обесценить все наработки стран НАТО. При его создании применяются самые новейшие и прорывные технологии. ГРК Макеева ранее заключил контракт с Министерством обороны РФ на поставку новейших ракет «Сармат». Подписание контракта произошло на форуме «Армия -2022», который проходил в Москве с 15 по 21 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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