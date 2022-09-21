Мэрия Челябинска взыскивает деньги с торговой сети «Магнит»

Мэрия Челябинска подала в суд на торговую сеть «Магнит». Как следует из материалов суда, поводом для взыскивания денег в Арбитражном суде области стал долг ритейлера за арендную плату на сумму свыше двух миллионов рублей.
«Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями города Челябинска (далее — истец) обратился в Арбитражный суд области с исковым заявлением к акционерному обществу „Тандер“ (торговая сеть „Магнит“, далее — ответчик). Сумма взыскания составляет 2 млн 179 тыс. 844 рублей», — говорится в материалах суда.
Мэрия в своем иске отметает, что задолженности по арендной плате у торговой сети «Магнит» сформировалась с 5 августа 2019 года по 31 марта 2022. Истец также требует выплатить неустойку в размере 267 тыс. 723 рублей.
Предварительное судебное заседании по делу назначено на 18 октября 2022 года. Ответ на запрос URA.RU от пресс-службы ритейлера «Магнит» на момент опубликования статьи не поступил.
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