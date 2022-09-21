21 сентября 2022

Мэрия Челябинска взыскивает деньги с торговой сети «Магнит»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, продукты, магнит, супермаркет, магазин
КУИЗО Челябинска пытается взыскать с ритейлера более двух миллионов рублей Фото:

Мэрия Челябинска подала в суд на торговую сеть «Магнит». Как следует из материалов суда, поводом для взыскивания денег в Арбитражном суде области стал долг ритейлера за арендную плату на сумму свыше двух миллионов рублей.

«Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями города Челябинска (далее — истец) обратился в Арбитражный суд области с исковым заявлением к акционерному обществу „Тандер“ (торговая сеть „Магнит“, далее — ответчик). Сумма взыскания составляет 2 млн 179 тыс. 844 рублей», — говорится в материалах суда.

Мэрия в своем иске отметает, что задолженности по арендной плате у торговой сети «Магнит» сформировалась с 5 августа 2019 года по 31 марта 2022. Истец также требует выплатить неустойку в размере 267 тыс. 723 рублей.

Предварительное судебное заседании по делу назначено на 18 октября 2022 года. Ответ на запрос URA.RU от пресс-службы ритейлера «Магнит» на момент опубликования статьи не поступил.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Мэрия Челябинска подала в суд на торговую сеть «Магнит». Как следует из материалов суда, поводом для взыскивания денег в Арбитражном суде области стал долг ритейлера за арендную плату на сумму свыше двух миллионов рублей. «Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями города Челябинска (далее — истец) обратился в Арбитражный суд области с исковым заявлением к акционерному обществу „Тандер“ (торговая сеть „Магнит“, далее — ответчик). Сумма взыскания составляет 2 млн 179 тыс. 844 рублей», — говорится в материалах суда. Мэрия в своем иске отметает, что задолженности по арендной плате у торговой сети «Магнит» сформировалась с 5 августа 2019 года по 31 марта 2022. Истец также требует выплатить неустойку в размере 267 тыс. 723 рублей. Предварительное судебное заседании по делу назначено на 18 октября 2022 года. Ответ на запрос URA.RU от пресс-службы ритейлера «Магнит» на момент опубликования статьи не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...