Герой чеченских войн из Екатеринбурга объяснил причину мобилизации

Герой России Воронин: мобилизация необходима, поскольку ВСУ непрерывно пополняются

Сергей Воронин заявил о непрерывном пополнении армии Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября, была необходима, потому что армия РФ вела спецоперацию ограниченным составом, а вооруженные силы Украины пополняются непрерывно. Такую позицию в разговоре с URA.RU озвучил ветеран обеих чеченских войн, Герой России и депутат думы Екатеринбурга Сергей Воронин.

«Данная ситуация [мобилизация] была вызвана тем, что коллективный Запад не дает возможности Украине вступить с нами в переговоры и массово наполняет украинские вооруженные силы не только оружием, но и своими наемниками. В связи с тем, что специальную военную операцию вооруженные силы РФ проводили ограниченным составом около 180 тысяч, а пополнение ВС Украины идет непрерывно, возникла потребность увеличения численности наших вооруженных сил», — подчеркнул Воронин.

Ветеран боевых действий заметил, что сейчас россиянам важно сохранять холодную голову, и признался, что сам чуть не стал жертвой чужой паники. «Как человек военный, вчера столько наслушался, что даже сам испытал чувства тревоги. Надо сохранять спокойствие и не поддаваться на все провокации, которые ходят по интернету», — заключил он.

Полковник Воронин принимал участие в первой и второй чеченских кампаниях. В августе 1999 года его разведгруппа оказалась в тылу в окружении боевиков. Воронину и его товарищам удавалось несколько отражать вражеские атаки и вернуться в расположение без потерь. За это в 2000 году он был удостоен звания Герой России.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет. Сенатор и ветеран ФСБ Виктор Шептий объяснил, что частичная мобилизация поможет быстрее решить задачи спецоперации на Украине.