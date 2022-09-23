В ХМАО образовалась дорожная пробка из-за перевернувшейся фуры. Фото

24 сентября 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

На трассе Сургут — Нижневартовск перевернулась фура (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 80-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск перевернулась большегрузная фура. Об этом сообщается в telegram-канале «Осторожно | Югра». «На трассе Сургут-Нижневартовск перевернулась фура. Жертв нет, пробка есть», — сообщается в соцсети. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту агентства подтвердили, что ДТП обошлось без жертв. Подробности происшествия уточняются. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО опрокинулась фура на автодороге Сургут — Лянтор. Водителю помогли выбраться сотрудники компании «Центроспас-Югория». Обновлено в 16:45 «ДТП произошло ночью. Водитель уснул за рулем, фура наехала на столб и опрокинулась. Сам водитель не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась», — сообщила корреспонденту URA.RU подробности происшествия руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. Фото: telegram-канал «Осторожно | Югра»

На 80-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск перевернулась большегрузная фура. Об этом сообщается в telegram-канале «Осторожно | Югра». «На трассе Сургут-Нижневартовск перевернулась фура. Жертв нет, пробка есть», — сообщается в соцсети. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту агентства подтвердили, что ДТП обошлось без жертв. Подробности происшествия уточняются. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО опрокинулась фура на автодороге Сургут — Лянтор. Водителю помогли выбраться сотрудники компании «Центроспас-Югория». Обновлено в 16:45 «ДТП произошло ночью. Водитель уснул за рулем, фура наехала на столб и опрокинулась. Сам водитель не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась», — сообщила корреспонденту URA.RU подробности происшествия руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.