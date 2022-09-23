На 80-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск перевернулась большегрузная фура. Об этом сообщается в telegram-канале «Осторожно | Югра».
«На трассе Сургут-Нижневартовск перевернулась фура. Жертв нет, пробка есть», — сообщается в соцсети.
В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту агентства подтвердили, что ДТП обошлось без жертв. Подробности происшествия уточняются.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО опрокинулась фура на автодороге Сургут — Лянтор. Водителю помогли выбраться сотрудники компании «Центроспас-Югория».
Обновлено в 16:45
«ДТП произошло ночью. Водитель уснул за рулем, фура наехала на столб и опрокинулась. Сам водитель не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась», — сообщила корреспонденту URA.RU подробности происшествия руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.
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