23 сентября 2022

В ХМАО образовалась дорожная пробка из-за перевернувшейся фуры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, дтп, автодорога, происшествие, полиция, авария, автотранспорт, трасса м5, дпс
На трассе Сургут — Нижневартовск перевернулась фура (фото из архива) Фото:

На 80-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск перевернулась большегрузная фура. Об этом сообщается в telegram-канале «Осторожно | Югра».

«На трассе Сургут-Нижневартовск перевернулась фура. Жертв нет, пробка есть», — сообщается в соцсети.

В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту агентства подтвердили, что ДТП обошлось без жертв. Подробности происшествия уточняются.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО опрокинулась фура на автодороге Сургут — Лянтор. Водителю помогли выбраться сотрудники компании «Центроспас-Югория».

Обновлено в 16:45

«ДТП произошло ночью. Водитель уснул за рулем, фура наехала на столб и опрокинулась. Сам водитель не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась», — сообщила корреспонденту URA.RU подробности происшествия руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

Фото:

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На 80-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск перевернулась большегрузная фура. Об этом сообщается в telegram-канале «Осторожно | Югра». «На трассе Сургут-Нижневартовск перевернулась фура. Жертв нет, пробка есть», — сообщается в соцсети. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту агентства подтвердили, что ДТП обошлось без жертв. Подробности происшествия уточняются. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО опрокинулась фура на автодороге Сургут — Лянтор. Водителю помогли выбраться сотрудники компании «Центроспас-Югория». Обновлено в 16:45 «ДТП произошло ночью. Водитель уснул за рулем, фура наехала на столб и опрокинулась. Сам водитель не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась», — сообщила корреспонденту URA.RU подробности происшествия руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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