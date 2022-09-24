Футбольный клуб из ХМАО разгромил соперников из Сибири

Пять игроков забили голы за команду из ХМАО
Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» из Югорска обыграл новосибирский «Сибиряк» со счетом 7:2. Информация об этом появилась в социальных сетях югорской команды.
«Уверенная победа в первом туре! Голы забили Понкратов, Симаков, Щимба, Жуау Гилерме и Крылов», — уточняется в соцсетях «Газпрома-Югры».
Ранее команда «Газпром-Югра» стала обладателем суперкубка РФ по мини-футболу. Финальный матч состоялся в Югорске, где спортсмены из ХМАО обыграли команду «Синара» из Екатеринбурга.
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