24 сентября 2022
23 сентября 2022

Футбольный клуб из ХМАО разгромил соперников из Сибири

Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» из Югорска разгромил новосибирского «Сибиряка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль детского дворового футбола в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт». Челябинск , мяч, футбол, ноги, лето, спорт
Пять игроков забили голы за команду из ХМАО Фото:

Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» из Югорска обыграл новосибирский «Сибиряк» со счетом 7:2. Информация об этом появилась в социальных сетях югорской команды.

«Уверенная победа в первом туре! Голы забили Понкратов, Симаков, Щимба, Жуау Гилерме и Крылов», — уточняется в соцсетях «Газпрома-Югры».

Ранее команда «Газпром-Югра» стала обладателем суперкубка РФ по мини-футболу. Финальный матч состоялся в Югорске, где спортсмены из ХМАО обыграли команду «Синара» из Екатеринбурга.

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Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» из Югорска обыграл новосибирский «Сибиряк» со счетом 7:2. Информация об этом появилась в социальных сетях югорской команды. «Уверенная победа в первом туре! Голы забили Понкратов, Симаков, Щимба, Жуау Гилерме и Крылов», — уточняется в соцсетях «Газпрома-Югры». Ранее команда «Газпром-Югра» стала обладателем суперкубка РФ по мини-футболу. Финальный матч состоялся в Югорске, где спортсмены из ХМАО обыграли команду «Синара» из Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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