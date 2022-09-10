Спортсмены из ХМАО выиграли суперкубок России по мини-футболу 10 сентября 2022 в 14:29 Размер текста - 17 + Команда «Газпром-Югра» выиграла у команды «Синара» в матче за суперкубок России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Команда «Газпром-Югра» стала обладателем суперкубка РФ по мини-футболу. Финальный матч состоялся в Югорске, где спортсмены из ХМАО обыграли команду «Синара» из Екатеринбурга, сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «Команда «Газпром-Югра» выиграла Суперкубок России по мини-футболу! Ребята сыграли против уральской команды «Синара», — сообщается в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что «Газпром-Югра» выиграла чемпионат России по мини-футболу. В финале был обыгран клуб КПРФ. Команда «Газпром-Югра» стала обладателем суперкубка РФ по мини-футболу. Финальный матч состоялся в Югорске, где спортсмены из ХМАО обыграли команду «Синара» из Екатеринбурга, сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «Команда «Газпром-Югра» выиграла Суперкубок России по мини-футболу! Ребята сыграли против уральской команды «Синара», — сообщается в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что «Газпром-Югра» выиграла чемпионат России по мини-футболу. В финале был обыгран клуб КПРФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям