Спортсмены из ХМАО выиграли суперкубок России по мини-футболу

Команда «Газпром-Югра» выиграла у команды «Синара» в матче за суперкубок России
Команда «Газпром-Югра» стала обладателем суперкубка РФ по мини-футболу. Финальный матч состоялся в Югорске, где спортсмены из ХМАО обыграли команду «Синара» из Екатеринбурга, сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».
«Команда «Газпром-Югра» выиграла Суперкубок России по мини-футболу! Ребята сыграли против уральской команды «Синара», — сообщается в соцсети.
Ранее URA.RU рассказало, что «Газпром-Югра» выиграла чемпионат России по мини-футболу. В финале был обыгран клуб КПРФ.
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