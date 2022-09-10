Спортсмены из ХМАО выиграли суперкубок России по мини-футболу

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Команда «Газпром-Югра» выиграла у команды «Синара» в матче за суперкубок России Фото:

Команда «Газпром-Югра» стала обладателем суперкубка РФ по мини-футболу. Финальный матч состоялся в Югорске, где спортсмены из ХМАО обыграли команду «Синара» из Екатеринбурга, сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».

«Команда «Газпром-Югра» выиграла Суперкубок России по мини-футболу! Ребята сыграли против уральской команды «Синара», — сообщается в соцсети.

Ранее URA.RU рассказало, что «Газпром-Югра» выиграла чемпионат России по мини-футболу. В финале был обыгран клуб КПРФ.

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Команда «Газпром-Югра» стала обладателем суперкубка РФ по мини-футболу. Финальный матч состоялся в Югорске, где спортсмены из ХМАО обыграли команду «Синара» из Екатеринбурга, сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «Команда «Газпром-Югра» выиграла Суперкубок России по мини-футболу! Ребята сыграли против уральской команды «Синара», — сообщается в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что «Газпром-Югра» выиграла чемпионат России по мини-футболу. В финале был обыгран клуб КПРФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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