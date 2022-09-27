В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на ходу загорелась «Газель». Об этом рассказал очевидец.
«На улице Максима Горького, возле железнодорожного переезда, внезапно, на ходу вспыхнула грузовая „Газель“. Причины возгорания неизвестны», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
Автомобиль загорелся 27 сентября примерно в 18:50. В пресс-службе МЧС России по Свердловской области сообщили, что на месте работали пять спасателей и две пожарные машины. Пострадавших в результате возгорания нет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на ходу загорелся трактор. Для предотвращения пожара автомобиль удалось остановить на обочине.
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