В Нижнем Тагиле во время движения загорелась «Газель». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв Газели в Копейске
В Нижнем Тагиле «Газель» загорелась во время движения (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на ходу загорелась «Газель». Об этом рассказал очевидец.

«На улице Максима Горького, возле железнодорожного переезда, внезапно, на ходу вспыхнула грузовая „Газель“. Причины возгорания неизвестны», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Автомобиль загорелся 27 сентября примерно в 18:50. В пресс-службе МЧС России по Свердловской области сообщили, что на месте работали пять спасателей и две пожарные машины. Пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на ходу загорелся трактор. Для предотвращения пожара автомобиль удалось остановить на обочине.

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на ходу загорелась «Газель». Об этом рассказал очевидец. «На улице Максима Горького, возле железнодорожного переезда, внезапно, на ходу вспыхнула грузовая „Газель“. Причины возгорания неизвестны», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Автомобиль загорелся 27 сентября примерно в 18:50. В пресс-службе МЧС России по Свердловской области сообщили, что на месте работали пять спасателей и две пожарные машины. Пострадавших в результате возгорания нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на ходу загорелся трактор. Для предотвращения пожара автомобиль удалось остановить на обочине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...