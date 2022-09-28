Челябинские предприниматели отказались от отсрочки, чтобы пойти на фронт

Мужчины оформили доверенности на ведение бизнеса и готовы отправиться на фронт Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Два предпринимателя из Челябинской области отказались от положенной им отсрочки при мобилизации для передачи бизнеса в другие руки. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, мужчины сначала просили отсрочку, но потом отказались от нее.

«Им пришла повестка и завтра утром надо прибыть на отправку, они не против, но просили решить вопрос с отсрочкой на неделю, чтобы передать дела. Но, подумав пару часов, решили не использовать эту возможность. Сейчас они оперативно делают доверенности, чтобы бизнес не встал, и завтра с утра отбывают в рамках частичной мобилизации», — рассказал URA.RU Рыжий.

По словам руководителя регисполкома ОНФ, в области применяется практика, когда мобилизованные предприниматели получают право передать свой бизнес ответственным лицам. Для прохождения данной процедуры военкомат им предоставляет неделю.

На горячую линию «Народного фронта» поступает множество звонков от граждан. В основном звонят по общим вопросам мобилизации. Однако есть и жалобы. Так на горячую линию обратился многодетный отец, ухаживающий за пожилым родственником. Специалисты помогли мужчине аннулировать повестку. Также в ОНФ отменили мобилизацию мужчины с категорией «Д» и студента.