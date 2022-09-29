Екатеринбуржец купил в магазине соленые огурцы, а они оказались с червяками (фото из архива)
В Екатеринбурге один из местных жителей купил в магазине соленые огурцы. Дома он разрезал их, а внутри оказались белые черви. Об этом пострадавший сообщил URA.RU.
«Вот такие огуречики я купил вчера. Благо взял на салат и стал резать, а кто-то же ест целиком и не знает, что с они с начинкой. Место покупки — магазин „Монетка“. Людей предупредить хотел, что такое бывает», — написал читатель, к сообщению он прикрепил фото и чек на покупку.
Пострадавший отправил жалобу в Роспотребнадзор, и теперь ждет ответ. Ранее URA.RU сообщало, что червей в еде обнаружила пара, заказавшая роллы «Филадельфия» в местной службе доставки.
Мужчина начал резать огурцы и обнаружил внутри червяков
При этом срок годности огурцов еще не истек
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