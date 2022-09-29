Житель Екатеринбурга нашел червей в огурцах из магазина. Фото

30 сентября 2022 в 05:58 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец купил в магазине соленые огурцы, а они оказались с червяками (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге один из местных жителей купил в магазине соленые огурцы. Дома он разрезал их, а внутри оказались белые черви. Об этом пострадавший сообщил URA.RU. «Вот такие огуречики я купил вчера. Благо взял на салат и стал резать, а кто-то же ест целиком и не знает, что с они с начинкой. Место покупки — магазин „Монетка“. Людей предупредить хотел, что такое бывает», — написал читатель, к сообщению он прикрепил фото и чек на покупку. Пострадавший отправил жалобу в Роспотребнадзор, и теперь ждет ответ. Ранее URA.RU сообщало, что червей в еде обнаружила пара, заказавшая роллы «Филадельфия» в местной службе доставки. Мужчина начал резать огурцы и обнаружил внутри червяков Фото: читатель URA.RU При этом срок годности огурцов еще не истек Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге один из местных жителей купил в магазине соленые огурцы. Дома он разрезал их, а внутри оказались белые черви. Об этом пострадавший сообщил URA.RU. «Вот такие огуречики я купил вчера. Благо взял на салат и стал резать, а кто-то же ест целиком и не знает, что с они с начинкой. Место покупки — магазин „Монетка“. Людей предупредить хотел, что такое бывает», — написал читатель, к сообщению он прикрепил фото и чек на покупку. Пострадавший отправил жалобу в Роспотребнадзор, и теперь ждет ответ. Ранее URA.RU сообщало, что червей в еде обнаружила пара, заказавшая роллы «Филадельфия» в местной службе доставки.