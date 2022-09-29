29 сентября 2022

Житель Екатеринбурга нашел червей в огурцах из магазина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол РБК в ресторане Дача. Тюмень, соленья, соления, консервированные овощи, соленые огурцы, соленые помидоры
Екатеринбуржец купил в магазине соленые огурцы, а они оказались с червяками (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге один из местных жителей купил в магазине соленые огурцы. Дома он разрезал их, а внутри оказались белые черви. Об этом пострадавший сообщил URA.RU.

«Вот такие огуречики я купил вчера. Благо взял на салат и стал резать, а кто-то же ест целиком и не знает, что с они с начинкой. Место покупки — магазин „Монетка“. Людей предупредить хотел, что такое бывает», — написал читатель, к сообщению он прикрепил фото и чек на покупку.

Пострадавший отправил жалобу в Роспотребнадзор, и теперь ждет ответ. Ранее URA.RU сообщало, что червей в еде обнаружила пара, заказавшая роллы «Филадельфия» в местной службе доставки.

Мужчина начал резать огурцы и обнаружил внутри червяков
Фото:
При этом срок годности огурцов еще не истек
Фото:

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В Екатеринбурге один из местных жителей купил в магазине соленые огурцы. Дома он разрезал их, а внутри оказались белые черви. Об этом пострадавший сообщил URA.RU. «Вот такие огуречики я купил вчера. Благо взял на салат и стал резать, а кто-то же ест целиком и не знает, что с они с начинкой. Место покупки — магазин „Монетка“. Людей предупредить хотел, что такое бывает», — написал читатель, к сообщению он прикрепил фото и чек на покупку. Пострадавший отправил жалобу в Роспотребнадзор, и теперь ждет ответ. Ранее URA.RU сообщало, что червей в еде обнаружила пара, заказавшая роллы «Филадельфия» в местной службе доставки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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