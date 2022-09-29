«Сима-ленд» устроил акцию в честь присоединения ЛДНР, Запорожья и Херсонщины к России

30 сентября 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Сотрудники исполнили патриотичный танец, чтобы поддержать территории, вошедшие в состав РФ (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Сотрудники компании «Сима-ленд» организовали масштабную акцию в поддержку вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом URA.RU рассказали представители компании. «Сегодня великий, знаменательный день, когда четыре новых субъекта возвращаются в Российскую федерацию. Я поздравляю вас с этим великим днем. Вы свидетели новой истории России, поздравляю вас», — заявил со сцены бывший детский омбудсмен Павел Астахов. После этого сотрудники устроили танцевальный флешмоб и спели песню Олега Газманова «Вперед, Россия». «Донбасс, Херсон и Запорожье — мы вместе, мы одна страна, мы Россия!», — поддержали работники компании. Компания «Сима-ленд» проводит флэшмобы регулярно. Так, к началу нового учебного года несколько тысяч сотрудников компании танцевали, слушали музыку и смотрели свои архивные фото из первого класса. Также сотрудники «Сима-ленда» устраивали митинг в поддержку президента РФ Владимира Путина. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.

Сотрудники компании «Сима-ленд» организовали масштабную акцию в поддержку вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом URA.RU рассказали представители компании. «Сегодня великий, знаменательный день, когда четыре новых субъекта возвращаются в Российскую федерацию. Я поздравляю вас с этим великим днем. Вы свидетели новой истории России, поздравляю вас», — заявил со сцены бывший детский омбудсмен Павел Астахов. После этого сотрудники устроили танцевальный флешмоб и спели песню Олега Газманова «Вперед, Россия». «Донбасс, Херсон и Запорожье — мы вместе, мы одна страна, мы Россия!», — поддержали работники компании. Компания «Сима-ленд» проводит флэшмобы регулярно. Так, к началу нового учебного года несколько тысяч сотрудников компании танцевали, слушали музыку и смотрели свои архивные фото из первого класса. Также сотрудники «Сима-ленда» устраивали митинг в поддержку президента РФ Владимира Путина. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.