Ветеран Чеченской войны из Челябинска пошел на фронт вместо молодых

Ветеран первой Чеченской военной кампании из Челябинска Николай Тарасенко идет на фронт с большим желанием. Мужчина рассказал URA.RU, что принимал участие в военных действиях и лучше пойдет сам, чем молодые ребята.
«Иду на фронт потому, что есть опыт. Это лучше, чем заберут пацанов молодых», — поделился Николай с URA.RU.
Николай Тарасенко в свои 45 уже прошел через пламя войны. Мужчина в 1995—1996 годах воевал в Чечне, в разведке. Решение об участии в спецоперации Николай принял еще до получения документа. Дома мобилизованного будут ждать жена и двое детей.
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал документ о частичной мобилизации. Согласно указу, будет призвано около 300 тысяч военнообязанных граждан из запаса.
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