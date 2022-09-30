Ветеран Чеченской войны из Челябинска пошел на фронт вместо молодых

По словам Николая Тарасенко, на фронте нужны опытные бойцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Ветеран первой Чеченской военной кампании из Челябинска Николай Тарасенко идет на фронт с большим желанием. Мужчина рассказал URA.RU, что принимал участие в военных действиях и лучше пойдет сам, чем молодые ребята.

«Иду на фронт потому, что есть опыт. Это лучше, чем заберут пацанов молодых», — поделился Николай с URA.RU.

Николай Тарасенко в свои 45 уже прошел через пламя войны. Мужчина в 1995—1996 годах воевал в Чечне, в разведке. Решение об участии в спецоперации Николай принял еще до получения документа. Дома мобилизованного будут ждать жена и двое детей.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал документ о частичной мобилизации. Согласно указу, будет призвано около 300 тысяч военнообязанных граждан из запаса.