30 сентября 2022

Ветеран Чеченской войны из Челябинска пошел на фронт вместо молодых

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Мобилизация. Челябинск, призывник
По словам Николая Тарасенко, на фронте нужны опытные бойцы Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Ветеран первой Чеченской военной кампании из Челябинска Николай Тарасенко идет на фронт с большим желанием. Мужчина рассказал URA.RU, что принимал участие в военных действиях и лучше пойдет сам, чем молодые ребята.

«Иду на фронт потому, что есть опыт. Это лучше, чем заберут пацанов молодых», — поделился Николай с URA.RU.

Николай Тарасенко в свои 45 уже прошел через пламя войны. Мужчина в 1995—1996 годах воевал в Чечне, в разведке. Решение об участии в спецоперации Николай принял еще до получения документа. Дома мобилизованного будут ждать жена и двое детей.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал документ о частичной мобилизации. Согласно указу, будет призвано около 300 тысяч военнообязанных граждан из запаса.

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Ветеран первой Чеченской военной кампании из Челябинска Николай Тарасенко идет на фронт с большим желанием. Мужчина рассказал URA.RU, что принимал участие в военных действиях и лучше пойдет сам, чем молодые ребята. «Иду на фронт потому, что есть опыт. Это лучше, чем заберут пацанов молодых», — поделился Николай с URA.RU. Николай Тарасенко в свои 45 уже прошел через пламя войны. Мужчина в 1995—1996 годах воевал в Чечне, в разведке. Решение об участии в спецоперации Николай принял еще до получения документа. Дома мобилизованного будут ждать жена и двое детей. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал документ о частичной мобилизации. Согласно указу, будет призвано около 300 тысяч военнообязанных граждан из запаса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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