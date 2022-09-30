По словам Владимира, в его окружении сбежавших нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Житель Верхней Пышмы Владимир (36 лет), идущий на фронт добровольцем, осудил россиян, сбежавших из страны после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. В разговоре с URA.RU он назвал таких мужчин «предателями».

«Я считают так. Если они убежали в Казахстан, больше им дороги назад нет. Пускай остаются там. Мы за них пошли воевать? Нет. Мы идем воевать за тех, кто здесь остался. Их [сбежавших] обратно никто не ждет. Я вот лично их не жду. У меня из друзей-знакомых таких нет предателей», — сказал Владимир.

Утром 30 сентября он в составе группы мобилизованных отправился от ДК «Металлург» в 32-й военный городок Екатеринбурга. Семья его поддержала. «Многие бегут, а я решил прийти [в военкомат] сам и защитить нашу родину — ради детей, ради всех», — объяснил свое решение Владимир. В обычной жизни он — тракторист местного ДЭУ. Ранее Владимир служил по контракту водителем-мотористом. А во время срочной службы «получал лучшие оценки по стрельбе».

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Сразу после объявления в СМИ и соцсетях появились данные об огромных пробках на границе России с, например, Казахстаном и Грузией.