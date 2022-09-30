Свердловчанин-доброволец назвал предателями мужчин, бегущих от мобилизации. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Владимира, в его окружении сбежавших нет Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Житель Верхней Пышмы Владимир (36 лет), идущий на фронт добровольцем, осудил россиян, сбежавших из страны после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. В разговоре с URA.RU он назвал таких мужчин «предателями».

«Я считают так. Если они убежали в Казахстан, больше им дороги назад нет. Пускай остаются там. Мы за них пошли воевать? Нет. Мы идем воевать за тех, кто здесь остался. Их [сбежавших] обратно никто не ждет. Я вот лично их не жду. У меня из друзей-знакомых таких нет предателей», — сказал Владимир.

Утром 30 сентября он в составе группы мобилизованных отправился от ДК «Металлург» в 32-й военный городок Екатеринбурга. Семья его поддержала. «Многие бегут, а я решил прийти [в военкомат] сам и защитить нашу родину — ради детей, ради всех», — объяснил свое решение Владимир. В обычной жизни он — тракторист местного ДЭУ. Ранее Владимир служил по контракту водителем-мотористом. А во время срочной службы «получал лучшие оценки по стрельбе».

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Сразу после объявления в СМИ и соцсетях появились данные об огромных пробках на границе России с, например, Казахстаном и Грузией.

«Приехали рабочие-друзья меня проводить. Руководство так не проводило, как друзья-товарищи, с которыми я работаю. Спасибо им большое», — рассказал Владимир. По его словам, ему также помог обком КПРФ, выделив помощь в размере 19500 рублей
Фото:

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

Житель Верхней Пышмы Владимир (36 лет), идущий на фронт добровольцем, осудил россиян, сбежавших из страны после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. В разговоре с URA.RU он назвал таких мужчин «предателями». «Я считают так. Если они убежали в Казахстан, больше им дороги назад нет. Пускай остаются там. Мы за них пошли воевать? Нет. Мы идем воевать за тех, кто здесь остался. Их [сбежавших] обратно никто не ждет. Я вот лично их не жду. У меня из друзей-знакомых таких нет предателей», — сказал Владимир. Утром 30 сентября он в составе группы мобилизованных отправился от ДК «Металлург» в 32-й военный городок Екатеринбурга. Семья его поддержала. «Многие бегут, а я решил прийти [в военкомат] сам и защитить нашу родину — ради детей, ради всех», — объяснил свое решение Владимир. В обычной жизни он — тракторист местного ДЭУ. Ранее Владимир служил по контракту водителем-мотористом. А во время срочной службы «получал лучшие оценки по стрельбе». Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Сразу после объявления в СМИ и соцсетях появились данные об огромных пробках на границе России с, например, Казахстаном и Грузией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...