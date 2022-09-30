Губернатор Куйвашев встретился с федеральным министром и главой комитета Госдумы. Фото

01 октября 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Екатеринбург стал центральной площадкой конкурса «Мастер года», на который прилетели представители правительства Фото: департамент информационной политики Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым, а также с председателем комитета Госдумы по просвещению Ольгой Казаковой на всероссийском конкурсе среди педагогов профессионального образования «Мастер года». Екатеринбург стал центральной площадкой конкурса, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «От профессионального образования во многом зависит развитие нашей страны, нашей экономики, малого и среднего бизнеса. Если не будет рабочих специальностей, то никакого производства, промышленности не будет […] Вы действительно выбрали очень важное направление — мастер. Фактически, от вас зависит качество подготовки кадров», — заявил на мероприятии Сергей Кравцов. Также он поблагодарил Евгения Куйвашева за организацию мероприятий на высоком уровне. Свердловскую область неслучайно выбрали центральной площадкой конкурса. Как отметил губернатор, для региона подготовка кадров рабочих специальностей — ключевой элемент укрепления промышленного потенциала и успешного экономического развития. «В последнее время в области многое сделано для модернизации материально-технической базы колледжей и техникумов. Только в этом году у нас открыто 16 инновационных мастерских, создано четыре промышленно-образовательных кластера», — рассказал Куйвашев. Всероссийский конкурс «Мастер года» проводится во второй раз. В этом году участие в нем приняли 2,7 тысячи педагогов. В финал прошли 85 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым, а также с председателем комитета Госдумы по просвещению Ольгой Казаковой на всероссийском конкурсе среди педагогов профессионального образования «Мастер года». Екатеринбург стал центральной площадкой конкурса, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «От профессионального образования во многом зависит развитие нашей страны, нашей экономики, малого и среднего бизнеса. Если не будет рабочих специальностей, то никакого производства, промышленности не будет […] Вы действительно выбрали очень важное направление — мастер. Фактически, от вас зависит качество подготовки кадров», — заявил на мероприятии Сергей Кравцов. Также он поблагодарил Евгения Куйвашева за организацию мероприятий на высоком уровне. Свердловскую область неслучайно выбрали центральной площадкой конкурса. Как отметил губернатор, для региона подготовка кадров рабочих специальностей — ключевой элемент укрепления промышленного потенциала и успешного экономического развития. «В последнее время в области многое сделано для модернизации материально-технической базы колледжей и техникумов. Только в этом году у нас открыто 16 инновационных мастерских, создано четыре промышленно-образовательных кластера», — рассказал Куйвашев. Всероссийский конкурс «Мастер года» проводится во второй раз. В этом году участие в нем приняли 2,7 тысячи педагогов. В финал прошли 85 человек.