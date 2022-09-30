Метеорологи сообщили, каким будет октябрь в Пермском крае

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ опубликовали прогноз погоды на октябрь в Пермском крае

01 октября 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

Прогнозируется, что октябрь на северо-западе европейской территории (ЕТР) страны будет прохладным и теплым за Уралом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Октябрь в Прикамье начинается с постепенного потепления, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. Согласно среднесрочным прогнозам, потепление может оказаться продолжительным. «Первая декада октября будет теплой, на 2 — 3 градуса теплее климатической нормы. Возможно, аномалия достигнет и 4 градусов. Потепление будет связано с формированием устойчивого антициклона над Казахстаном и югом Западной Сибири, по периферии которого будет происходить вынос тепла с южной части ЕТР», — говорится в сообщении на сайте центра. По данным пермских синоптиков, во второй половине месяца ожидается постепенное похолодание. Оно будет сопровождаться значительным количеством осадков (в 2 раза выше нормы). Ранее URA.RU писало, что конец сентября порадовал пермяков. В Прикамье пришло настоящее бабье лето.

Октябрь в Прикамье начинается с постепенного потепления, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. Согласно среднесрочным прогнозам, потепление может оказаться продолжительным. «Первая декада октября будет теплой, на 2 — 3 градуса теплее климатической нормы. Возможно, аномалия достигнет и 4 градусов. Потепление будет связано с формированием устойчивого антициклона над Казахстаном и югом Западной Сибири, по периферии которого будет происходить вынос тепла с южной части ЕТР», — говорится в сообщении на сайте центра. По данным пермских синоптиков, во второй половине месяца ожидается постепенное похолодание. Оно будет сопровождаться значительным количеством осадков (в 2 раза выше нормы). Ранее URA.RU писало, что конец сентября порадовал пермяков. В Прикамье пришло настоящее бабье лето.