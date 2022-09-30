30 сентября 2022

Метеорологи сообщили, каким будет октябрь в Пермском крае

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ опубликовали прогноз погоды на октябрь в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Прогнозируется, что октябрь на северо-западе европейской территории (ЕТР) страны будет прохладным и теплым за Уралом Фото:

Октябрь в Прикамье начинается с постепенного потепления, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. Согласно среднесрочным прогнозам, потепление может оказаться продолжительным.

«Первая декада октября будет теплой, на 2 — 3 градуса теплее климатической нормы. Возможно, аномалия достигнет и 4 градусов. Потепление будет связано с формированием устойчивого антициклона над Казахстаном и югом Западной Сибири, по периферии которого будет происходить вынос тепла с южной части ЕТР», — говорится в сообщении на сайте центра.

По данным пермских синоптиков, во второй половине месяца ожидается постепенное похолодание. Оно будет сопровождаться значительным количеством осадков (в 2 раза выше нормы).

Ранее URA.RU писало, что конец сентября порадовал пермяков. В Прикамье пришло настоящее бабье лето.

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Октябрь в Прикамье начинается с постепенного потепления, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. Согласно среднесрочным прогнозам, потепление может оказаться продолжительным. «Первая декада октября будет теплой, на 2 — 3 градуса теплее климатической нормы. Возможно, аномалия достигнет и 4 градусов. Потепление будет связано с формированием устойчивого антициклона над Казахстаном и югом Западной Сибири, по периферии которого будет происходить вынос тепла с южной части ЕТР», — говорится в сообщении на сайте центра. По данным пермских синоптиков, во второй половине месяца ожидается постепенное похолодание. Оно будет сопровождаться значительным количеством осадков (в 2 раза выше нормы). Ранее URA.RU писало, что конец сентября порадовал пермяков. В Прикамье пришло настоящее бабье лето.
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© Служба новостей «URA.RU»
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