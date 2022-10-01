Федеральный министр одобрил проект мирового уровня, созданный губернатором Куйвашевым

Министр Кравцов одобрил проект образовательного кластера, созданный губернатором Куйвашевым
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Евгений Куйвашев встретился с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в Екатеринбурге Фото:

Власти Свердловской области договорились с Министерством просвещения РФ о создании в регионе образовательного кластера мирового уровня. Проект будут реализовывать совместно, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с призерами всероссийского конкурса «Мастер года» в Екатеринбурге.

«Обсуждали создание такого образовательного кластера мирового уровня: и детского сада, и школы, и такой загородной образовательной резиденции. Такого точно нет нигде в мире, и уверен, что этот проект реализуется, мы договорились реализовывать его совместно», — сказал Кравцов.

По мнению министра, Свердловская область динамично развивается в этом направлении. Ранее он похвалил губернатора региона Евгения Куйвашева за организацию мероприятий в сфере образования на высшем уровне.

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Власти Свердловской области договорились с Министерством просвещения РФ о создании в регионе образовательного кластера мирового уровня. Проект будут реализовывать совместно, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с призерами всероссийского конкурса «Мастер года» в Екатеринбурге. «Обсуждали создание такого образовательного кластера мирового уровня: и детского сада, и школы, и такой загородной образовательной резиденции. Такого точно нет нигде в мире, и уверен, что этот проект реализуется, мы договорились реализовывать его совместно», — сказал Кравцов. По мнению министра, Свердловская область динамично развивается в этом направлении. Ранее он похвалил губернатора региона Евгения Куйвашева за организацию мероприятий в сфере образования на высшем уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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