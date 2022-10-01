01 октября 2022
30 сентября 2022

В Кыштыме охотники обезвредили медведя, напавшего на ульи

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведь держал в страхе жителей поселков и окрестных садов Фото:

В Кыштыме Челябинской области охотник добыл медведя, который несколько недель держал в страхе жителей микрорайона Дальняя Дача и окрестных садов. Особенно животному приглянулись яблоки и ульи с медом в садовом товариществе «Сугомак», которое находится в непосредственной близости с детским садом и жилыми домами.

«Некоторые участки товарищества расположены буквально в нескольких метрах от детского садика, санатория и жилых домов. Садоводы обратились за помощью в Кыштымское городское общество охотников. Сегодня ночью охотник Василий Киприянов, имея специальное разрешение, добыл хозяина тайги», — говорится в сообщении газеты «Кыштымский рабочий».

Накануне владелец садового участка в этом товариществе вызвал полицию, увидев разбитые и обворованные пчелиные ульи. Стражи порядка выяснили, что пасеку разгромил медведь. На фото пчелиных сот можно увидеть следы больших когтей.

Ранее другого медведя сняли на видео возле поселка Вязовой рядом с Усть-Катавом. Местные жители предупредили соседей, чтобы те предприняли меры безопасности. Также следы медведя заметили рядом с поселком Михеевка возле Миасса.

На ульи напал большой медведь
Охотник со специальным разрешением добыл медведя

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В Кыштыме Челябинской области охотник добыл медведя, который несколько недель держал в страхе жителей микрорайона Дальняя Дача и окрестных садов. Особенно животному приглянулись яблоки и ульи с медом в садовом товариществе «Сугомак», которое находится в непосредственной близости с детским садом и жилыми домами. «Некоторые участки товарищества расположены буквально в нескольких метрах от детского садика, санатория и жилых домов. Садоводы обратились за помощью в Кыштымское городское общество охотников. Сегодня ночью охотник Василий Киприянов, имея специальное разрешение, добыл хозяина тайги», — говорится в сообщении газеты «Кыштымский рабочий». Накануне владелец садового участка в этом товариществе вызвал полицию, увидев разбитые и обворованные пчелиные ульи. Стражи порядка выяснили, что пасеку разгромил медведь. На фото пчелиных сот можно увидеть следы больших когтей. Ранее другого медведя сняли на видео возле поселка Вязовой рядом с Усть-Катавом. Местные жители предупредили соседей, чтобы те предприняли меры безопасности. Также следы медведя заметили рядом с поселком Михеевка возле Миасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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