В Кыштыме охотники обезвредили медведя, напавшего на ульи

02 октября 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

Медведь держал в страхе жителей поселков и окрестных садов Фото: Алексей Андронов В Кыштыме Челябинской области охотник добыл медведя, который несколько недель держал в страхе жителей микрорайона Дальняя Дача и окрестных садов. Особенно животному приглянулись яблоки и ульи с медом в садовом товариществе «Сугомак», которое находится в непосредственной близости с детским садом и жилыми домами. «Некоторые участки товарищества расположены буквально в нескольких метрах от детского садика, санатория и жилых домов. Садоводы обратились за помощью в Кыштымское городское общество охотников. Сегодня ночью охотник Василий Киприянов, имея специальное разрешение, добыл хозяина тайги», — говорится в сообщении газеты «Кыштымский рабочий». Накануне владелец садового участка в этом товариществе вызвал полицию, увидев разбитые и обворованные пчелиные ульи. Стражи порядка выяснили, что пасеку разгромил медведь. На фото пчелиных сот можно увидеть следы больших когтей. Ранее другого медведя сняли на видео возле поселка Вязовой рядом с Усть-Катавом. Местные жители предупредили соседей, чтобы те предприняли меры безопасности. Также следы медведя заметили рядом с поселком Михеевка возле Миасса. На ульи напал большой медведь Анна Золотько, ВКонтакте Охотник со специальным разрешением добыл медведя Кыштымский рабочий

В Кыштыме Челябинской области охотник добыл медведя, который несколько недель держал в страхе жителей микрорайона Дальняя Дача и окрестных садов. Особенно животному приглянулись яблоки и ульи с медом в садовом товариществе «Сугомак», которое находится в непосредственной близости с детским садом и жилыми домами. «Некоторые участки товарищества расположены буквально в нескольких метрах от детского садика, санатория и жилых домов. Садоводы обратились за помощью в Кыштымское городское общество охотников. Сегодня ночью охотник Василий Киприянов, имея специальное разрешение, добыл хозяина тайги», — говорится в сообщении газеты «Кыштымский рабочий». Накануне владелец садового участка в этом товариществе вызвал полицию, увидев разбитые и обворованные пчелиные ульи. Стражи порядка выяснили, что пасеку разгромил медведь. На фото пчелиных сот можно увидеть следы больших когтей. Ранее другого медведя сняли на видео возле поселка Вязовой рядом с Усть-Катавом. Местные жители предупредили соседей, чтобы те предприняли меры безопасности. Также следы медведя заметили рядом с поселком Михеевка возле Миасса.