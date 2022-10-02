Игорь Николаев подготовил подарок для челябинских учителей

03 октября 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Артист предоставит скидки на билеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Народный артист России Игорь Николаев, выступающий в Челябинске 5 октября, подготовил подарок для учителей. Согласно информации городских зрелищных касс (ГЗК), артист предоставляет скидку в 30%. «Игорь Николаев подготовил подарок для учителей к их профессиональному празднику. По промокоду „знание“ скидка 30%», — говорится в сообщении ГЗК. В программе прозвучат как новые композиции из альбома «Линия жизни», так и полюбившиеся хиты и лучшие песни разных лет. Цена на билеты варьируется от двух до пяти тысяч рублей В России День учителя официально отмечается 5 октября. В этот же день отмечается Всемирный день учителя, установленный ЮНЕСКО.

Народный артист России Игорь Николаев, выступающий в Челябинске 5 октября, подготовил подарок для учителей. Согласно информации городских зрелищных касс (ГЗК), артист предоставляет скидку в 30%. «Игорь Николаев подготовил подарок для учителей к их профессиональному празднику. По промокоду „знание“ скидка 30%», — говорится в сообщении ГЗК. В программе прозвучат как новые композиции из альбома «Линия жизни», так и полюбившиеся хиты и лучшие песни разных лет. Цена на билеты варьируется от двух до пяти тысяч рублей В России День учителя официально отмечается 5 октября. В этот же день отмечается Всемирный день учителя, установленный ЮНЕСКО.