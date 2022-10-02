Игорь Николаев подготовил подарок для челябинских учителей

Народный артист России Игорь Николаев, выступающий в Челябинске 5 октября, подготовил подарок для учителей. Согласно информации городских зрелищных касс (ГЗК), артист предоставляет скидку в 30%.
«Игорь Николаев подготовил подарок для учителей к их профессиональному празднику. По промокоду „знание“ скидка 30%», — говорится в сообщении ГЗК.
В программе прозвучат как новые композиции из альбома «Линия жизни», так и полюбившиеся хиты и лучшие песни разных лет. Цена на билеты варьируется от двух до пяти тысяч рублей
В России День учителя официально отмечается 5 октября. В этот же день отмечается Всемирный день учителя, установленный ЮНЕСКО.
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