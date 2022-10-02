02 октября 2022
01 октября 2022

Игорь Николаев подготовил подарок для челябинских учителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, николаев игорь
Артист предоставит скидки на билеты Фото:

Народный артист России Игорь Николаев, выступающий в Челябинске 5 октября, подготовил подарок для учителей. Согласно информации городских зрелищных касс (ГЗК), артист предоставляет скидку в 30%.

«Игорь Николаев подготовил подарок для учителей к их профессиональному празднику. По промокоду „знание“ скидка 30%», — говорится в сообщении ГЗК.

В программе прозвучат как новые композиции из альбома «Линия жизни», так и полюбившиеся хиты и лучшие песни разных лет. Цена на билеты варьируется от двух до пяти тысяч рублей

В России День учителя официально отмечается 5 октября. В этот же день отмечается Всемирный день учителя, установленный ЮНЕСКО.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Народный артист России Игорь Николаев, выступающий в Челябинске 5 октября, подготовил подарок для учителей. Согласно информации городских зрелищных касс (ГЗК), артист предоставляет скидку в 30%. «Игорь Николаев подготовил подарок для учителей к их профессиональному празднику. По промокоду „знание“ скидка 30%», — говорится в сообщении ГЗК. В программе прозвучат как новые композиции из альбома «Линия жизни», так и полюбившиеся хиты и лучшие песни разных лет. Цена на билеты варьируется от двух до пяти тысяч рублей В России День учителя официально отмечается 5 октября. В этот же день отмечается Всемирный день учителя, установленный ЮНЕСКО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...