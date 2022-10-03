03 октября 2022

Мобилизованных челябинцев готовят к отправке на место постоянной дислокации. Фото

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Мобилизация. Челябинск, обмундирование, вещмешок, призывная кампания
Мобилизованные готовятся к переезду Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованных из Ашинского района Челябинской области готовят к отправке в Белгородскую область на место постоянной дислокации. Об этом мужчины сообщили в соцсетях, передавая приветы близким.

«Наши мобилизованные ребята из Ашинского района (3 волна от 02.10.2022) передают привет всем, кто за них переживает. Наши бойцы готовятся к отправке в Белгородскую область на место постоянной дислокации», — сообщили в группе «Аша | VКурce» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях десятки участников сообщества пожелали мужчинам, чтобы они берегли себя и вернулись к своим родным. Некоторые сообщили, что живут неподалеку от их места размещения и готовы оказать посильную помощь.

С 24 февраля армия России проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. Из запаса планируют призвать порядка 300 тысяч военнообязанных россиян.

Мобилизованные из Миньяра передают привет
Мужчины готовятся к отправке на место постоянной дислокации

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Мобилизованных из Ашинского района Челябинской области готовят к отправке в Белгородскую область на место постоянной дислокации. Об этом мужчины сообщили в соцсетях, передавая приветы близким. «Наши мобилизованные ребята из Ашинского района (3 волна от 02.10.2022) передают привет всем, кто за них переживает. Наши бойцы готовятся к отправке в Белгородскую область на место постоянной дислокации», — сообщили в группе «Аша | VКурce» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях десятки участников сообщества пожелали мужчинам, чтобы они берегли себя и вернулись к своим родным. Некоторые сообщили, что живут неподалеку от их места размещения и готовы оказать посильную помощь. С 24 февраля армия России проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. Из запаса планируют призвать порядка 300 тысяч военнообязанных россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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