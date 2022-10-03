Мобилизованные готовятся к переезду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованных из Ашинского района Челябинской области готовят к отправке в Белгородскую область на место постоянной дислокации. Об этом мужчины сообщили в соцсетях, передавая приветы близким.

«Наши мобилизованные ребята из Ашинского района (3 волна от 02.10.2022) передают привет всем, кто за них переживает. Наши бойцы готовятся к отправке в Белгородскую область на место постоянной дислокации», — сообщили в группе «Аша | VКурce» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях десятки участников сообщества пожелали мужчинам, чтобы они берегли себя и вернулись к своим родным. Некоторые сообщили, что живут неподалеку от их места размещения и готовы оказать посильную помощь.

С 24 февраля армия России проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. Из запаса планируют призвать порядка 300 тысяч военнообязанных россиян.

Мобилизованные из Миньяра передают привет Сообщество «Аша | VКурce» в соцсети «ВКонтакте»