Челябинского губернатора позвали на елку в Донбасс. Видео

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Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , текслер алексей
Алексея Текслера поблагодарили за поддержку школы и позвали на елку Фото:

Губернатора Челябинской области Алексея Текслера пригласили на елку в город Ясиноватая Донецкой народной республики (ДНР). В записанном ролике представитель учебного заведения поблагодарила главу региона за помощь.

«В видео вы увидите то, что сделали для нас. Мы живем вместе с вами, благодаря вашей поддержке. Я жду вас в гости: елочка наша растет», — сообщила представительница школы № 7 в ролике, появившемся в видеоканале депутата Госдумы Виталия Милонова.

Благодарности от коллектива школы за материальную и моральную помощь педагог передала вместе с депутатом. В финале записанного ролика Милонов и учительница отправились на осмотр учебного заведения.

Власти региона взяли шефство над двумя городами ДНР: Ясиноватой и Волновахой. В конце августа глава региона второй раз побывал в этих городах, заявив о поддержке при подготовке населенных пунктов к началу отопительного сезона. Вместе с первым вице-губернатором Ириной Гехт Текслер посетил социальные объекты населенных пунктов. В ходе поездки губернатор распорядился выделить средства на приобретение оборудования для школ.

В состав России ДНР вошла по итогам проведенного в сентябре референдума. За вопрос о присоединении к РФ проголосовало большинство участников, пришедших на избирательные участки.

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Губернатора Челябинской области Алексея Текслера пригласили на елку в город Ясиноватая Донецкой народной республики (ДНР). В записанном ролике представитель учебного заведения поблагодарила главу региона за помощь. «В видео вы увидите то, что сделали для нас. Мы живем вместе с вами, благодаря вашей поддержке. Я жду вас в гости: елочка наша растет», — сообщила представительница школы № 7 в ролике, появившемся в видеоканале депутата Госдумы Виталия Милонова. Благодарности от коллектива школы за материальную и моральную помощь педагог передала вместе с депутатом. В финале записанного ролика Милонов и учительница отправились на осмотр учебного заведения. Власти региона взяли шефство над двумя городами ДНР: Ясиноватой и Волновахой. В конце августа глава региона второй раз побывал в этих городах, заявив о поддержке при подготовке населенных пунктов к началу отопительного сезона. Вместе с первым вице-губернатором Ириной Гехт Текслер посетил социальные объекты населенных пунктов. В ходе поездки губернатор распорядился выделить средства на приобретение оборудования для школ. В состав России ДНР вошла по итогам проведенного в сентябре референдума. За вопрос о присоединении к РФ проголосовало большинство участников, пришедших на избирательные участки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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