В Челябинской области картофель за год подешевел на четверть

06 октября 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Отсутствие овощехранилищ снижает стоимость клубнеплода Фото: Илья Московец © URA.RU В ряде хозяйств Челябинской области стоимость картофеля снизилась на 25% в сравнении с октябрем 2021 года. Как URA.RU сообщили в фермерских хозяйствах, товарность урожая при этом вполовину меньше среднегодовых значений. «С поля продаем картошку по 12—15 рублей за килограмм. Год назад в это же время стоимость достигала 18—20 рублей. Снижение на 25—40%», — рассказал URA.RU фермер из Аргаяша Марат Камалов. Фермерам приходится соглашаться с установившимися ценами. К этому подталкивают трудности с недостатком площадей для хранения урожая. В хозяйствах с наличием овощехранилищ ситуация иная. Как URA.RU рассказал директор предприятия «Красноармейское» Василий Васичкин, отпускная цена в его компании 18—20 рублей. В магазинах Челябинска, согласно данным «Яндекс. Еды», картофель предлагается от 18 рублей за килограмм. Товарность, характеризующая наличие крупных клубней в гнезде, в хозяйстве Камалова составила 40%, средний показатель по годам — до 80%. Причину снижения фермер связывает с неблагоприятными погодными условиями летом. При этом в пресс-службе минсельхоза области URA.RU обратили внимание на затоваренность рынка из-за потока продавцов из других регионов. Власти Челябинской области выделяют субсидии на строительство овощехранилищ и возделывание картофеля. И если первый вид господдержки на протяжении последних двух лет не востребован, то за вторым в 2022 году обратилось девять сельхозорганизаций на сумму 4,4 млн рублей. По прогнозам, в сельхозорганизациях области рассчитывают собрать урожай картофеля на уровне 110—115 тысяч тонн. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ряде хозяйств Челябинской области стоимость картофеля снизилась на 25% в сравнении с октябрем 2021 года. Как URA.RU сообщили в фермерских хозяйствах, товарность урожая при этом вполовину меньше среднегодовых значений. «С поля продаем картошку по 12—15 рублей за килограмм. Год назад в это же время стоимость достигала 18—20 рублей. Снижение на 25—40%», — рассказал URA.RU фермер из Аргаяша Марат Камалов. Фермерам приходится соглашаться с установившимися ценами. К этому подталкивают трудности с недостатком площадей для хранения урожая. В хозяйствах с наличием овощехранилищ ситуация иная. Как URA.RU рассказал директор предприятия «Красноармейское» Василий Васичкин, отпускная цена в его компании 18—20 рублей. В магазинах Челябинска, согласно данным «Яндекс. Еды», картофель предлагается от 18 рублей за килограмм. Товарность, характеризующая наличие крупных клубней в гнезде, в хозяйстве Камалова составила 40%, средний показатель по годам — до 80%. Причину снижения фермер связывает с неблагоприятными погодными условиями летом. При этом в пресс-службе минсельхоза области URA.RU обратили внимание на затоваренность рынка из-за потока продавцов из других регионов. Власти Челябинской области выделяют субсидии на строительство овощехранилищ и возделывание картофеля. И если первый вид господдержки на протяжении последних двух лет не востребован, то за вторым в 2022 году обратилось девять сельхозорганизаций на сумму 4,4 млн рублей. По прогнозам, в сельхозорганизациях области рассчитывают собрать урожай картофеля на уровне 110—115 тысяч тонн.