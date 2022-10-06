Пермские власти объяснили порядок прохождения медкомиссии мобилизованными

Попавшие под мобилизацию пермяки пройдут медкомиссию в учебных центрах

Обязательное медобследование пермяки проходят в учебных центрах Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Резервисты из Пермского края, призванные для участия в спецоперации, пройдут медкомиссию в учебных центрах. Об этом на встрече с мобилизованными пермяками в Тюмени рассказал министр территориальной безопасности края Виктор Батмазов. Информация размещена на сайте ведомства.

«Если у гражданина появились заболевания, имеется справка о подтвержденных заболеваниях или инвалидности, заболеваниях, которые не позволяют нести военную службу, такую справку необходимо предъявить в военкомате. Если справку сделать не успели, то гражданин будет призван, поскольку оснований для отправки его на углубленное медосвидетельствование нет. Однако, по прибытии в учебный центр обязательно назначается медицинское обследование. Кроме того, на территории имеется медпункт, в который мужчины вправе обращаться», — сказано на сайте минтербезопасности.

В ведомстве напомнили, что по законодательству, мобилизованные не проходят медкомиссию в своем призывном пункте, поскольку ранее проходили срочную службу. В Тюмени Батмазов ознакомится с условиями размещения мобилизованных пермяков. Ранее он прибыл в учебный центр в Елани (Свердловская область), где произошел коллапс с размещением резервистов.

О частичной мобилизации 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. В руководстве Минобороны заявили, что мобилизации подлежат около 300 тысяч россиян.