Главный омбудсмен РФ рассказала, почему не возбудили дело после смерти мобилизованных в Елани

Главный омбудсмен РФ Москалькова: дело о смерти трех мобилизованных в Елани не возбуждено

07 октября 2022 в 01:37 Размер текста - 17 +

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла с инспекцией в 32-й военный городок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По факту смерти троих мобилизованных в Еланском учебном гарнизоне (Свердловская область) еще ведется доследственная проверка. По ее итогам следователи примут решение, возбуждать или не возбуждать уголовное дело. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Проходит доследственная проверка этих ситуаций, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела или отказе. Мы возвращаемся к вопросу о том, что военнослужащим и их родственникам необходимо сообщать о заболевании, которым страдает человек. Не нужно терпеть и скрывать, нужно вовремя сообщить о том, что есть заболевание. Если нет заболеваний, но есть симптомы, то сообщить о них командиру и медикам», — отметила Москалькова. Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Москалькова приехала с инспекцией в 32-й военный городок Екатеринбурга. Она отметила, что видела работу медиков и что врачи реагируют на все обращения военнослужащих. 3 октября стало известно о смертях трех мобилизованных, отправленных в Елань. Двое из них — уроженцы Курганской области. Их смерти депутат Госдумы Максим Иванов комментировал так: «Один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй — совершил самоубийство». Что произошло с челябинцем — неясно. По словам Иванова, мужчину вернули домой после того, как стало известно о его проблемах с печенью. При этом в СМИ также распространяется версия о драке. Якобы именно она стала поводом для высылки бойца обратно в Аргаяш и причиной его смерти через двое суток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По факту смерти троих мобилизованных в Еланском учебном гарнизоне (Свердловская область) еще ведется доследственная проверка. По ее итогам следователи примут решение, возбуждать или не возбуждать уголовное дело. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Проходит доследственная проверка этих ситуаций, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела или отказе. Мы возвращаемся к вопросу о том, что военнослужащим и их родственникам необходимо сообщать о заболевании, которым страдает человек. Не нужно терпеть и скрывать, нужно вовремя сообщить о том, что есть заболевание. Если нет заболеваний, но есть симптомы, то сообщить о них командиру и медикам», — отметила Москалькова. Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Москалькова приехала с инспекцией в 32-й военный городок Екатеринбурга. Она отметила, что видела работу медиков и что врачи реагируют на все обращения военнослужащих. 3 октября стало известно о смертях трех мобилизованных, отправленных в Елань. Двое из них — уроженцы Курганской области. Их смерти депутат Госдумы Максим Иванов комментировал так: «Один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй — совершил самоубийство». Что произошло с челябинцем — неясно. По словам Иванова, мужчину вернули домой после того, как стало известно о его проблемах с печенью. При этом в СМИ также распространяется версия о драке. Якобы именно она стала поводом для высылки бойца обратно в Аргаяш и причиной его смерти через двое суток.