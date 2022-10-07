Подросток ростом 190 см ушел три дня назад (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске с 5 октября ищут пропавшего подростка ростом 190 сантиметров. Об этом сообщили в официальной группе поискового отряда «Легион Спас» в соцсетях.

«Попов Данила Евгеньевич, 28.05.2008 года рождения ушел из дома №6Б по улице Ворошилова и до сих пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 190 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы темно-русые, стрижка полубокс», — говорится в ориентировке поискового отряда в сообществе Легион-СПАС« — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Среди особых примет в сообщении поисковиков указано,что у подростка выступающий подбородок. Был одет в толстовку серого цвета, черные классические брюки и зеленую жилетку. С собой был черный рюкзак.