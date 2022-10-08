МАГАТЭ: Запорожская АЭС потеряла все источники энергии из-за обстрелов

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
Глава МАГАТЭ Гросси потребовал защитить Запорожскую АЭС Фото:

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) лишилась последнего внешнего источника энергии в результате возобновления обстрелов. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при ООН.

«Завод потерял все внешнее питание из-за обстрела», — говорится в публикации официального аккаунта МАГАТЭ в соцсети. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, в свою очередь, призвал защитить станцию на фоне участившихся обстрелов. «Возобновление обстрелов, поражающих единственный источник внешнего питания станции, является в высшей степени безответственным, — написал он.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в начале сентября. Специалисты агентства официально признали обстрелы атомной электростанции в Энергодаре. Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил ответственность за обстрелы на Киев, пишут «Дни.ру».

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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) лишилась последнего внешнего источника энергии в результате возобновления обстрелов. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при ООН. «Завод потерял все внешнее питание из-за обстрела», — говорится в публикации официального аккаунта МАГАТЭ в соцсети. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, в свою очередь, призвал защитить станцию на фоне участившихся обстрелов. «Возобновление обстрелов, поражающих единственный источник внешнего питания станции, является в высшей степени безответственным, — написал он. Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в начале сентября. Специалисты агентства официально признали обстрелы атомной электростанции в Энергодаре. Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил ответственность за обстрелы на Киев, пишут «Дни.ру».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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